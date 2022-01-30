إلهام شاهين: مخرج حظر تجول خبيث وخلاني أزعل من أمينة خليل

خلال ندوتها في مهرجان جمعية الفيلم..

كشفت الفنانة إلهام شاهين خلال ندوتها في مهرجان جمعية الفيلم ، عن كواليس تصوير فيلم حظر تجول .

وقالت إلهام شاهين :" المخرج أمير رمسيس عمل حاجة خبيثة أوى ، سنة ونص اختار فريق العمل ، واختار أمينة خليل تلعب دور بنتي ، وانا لم أقابلها من قبل".

أضافت :" قولتله هي أمينة خليل مش هتعمل معانا تحضيرات للفيلم، فكان يخترع الحجج فمرة يخبرني انها مسافرة واخرى بتصور واخرى تنشغل بمواعيد اخري ومرو يقولي نسيت اقولها ".

تابعت :" بدات اتشد وأزعل المفروض نعمل بروفات ، ولكن تفاجأت انه قاصد يعمل كدة علشان المفروض ان من 20 سنة مشوفتهاش في الفيلم ولسه بتعرف عليها ومش اصحاب ولا حبايب ، فحقيقي مشوفتش مخرجين خبثاء كدة".

وأكدت:" أنا بحب شخصية فاتن أوي من فيلم حظر تجول والحقيقة إن الجمال ده يرجع لأستاذ أمير رمسيس لكتابته الجميلة العذبة، ومسألة الأمومة شيء مؤثر جدا بالنسبة لي والأمومة عندي شيء مقدس في مرتبة بعد ربنا.

واختتمت :" شخصية فاتن عاشت معايا كتير بعد ما الفيلم انتهى، قعدنا في تصويره من سنة لسنتين لأننا عايزين نعمل فن بجد ولا فكرنا في إننا هنكسب قد إيه.

حظر تجول.. إلهام شاهين فى لقاء مفتوح مع جمهور مهرجان جمعية

يعرض اليوم فيلم “حظر تجول” ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم والذى يعقبه ندوة مع صناع العمل ولعل من أبرزهم الفنانة إلهام شاهين والتى من المقرر أن يقام لقاء مفتوح مع جمهورها بالمهرجان.

وكانت الفنانة إلهام شاهين شاركت جمهورها بوصول فيلمها “حظر تجول” للمهرجانات الدولية وإشادة العالم به، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: “الحمدلله على النجاحات التى يحققها فيلم حظر تجول فى المهرجانات الدوليه .. يعرض الآن فى مهرجان طشقند بدولة أوزباكستان .. و قد أبلغنى الناقد الكبير أستاذ طارق الشناوى أن رد فعل جمهور المهرجان على الفيلم رائع .. و صفقوا للفيلم كثيرا بعد العرض .. أتمنى أن تكون أفلامى دائما مشرفه لإسم مصر فى المهرجانات الدوليه .. و غدا يعرض الفيلم فى إفتتاح مهرجان طرابلس بلبنان”.

وتابعت: “فيلم حظر تجول هو أول فيلم يتم دبلجته للغه الأوزباكستانيه .. و من دواعى سعادتى أن آخر دورة لهذا المهرجان كانت عام 97 .. و كان فيلمى يا دنيا يا غرامى يمثل مصر فى المسابقه الرسميه .. و تم تكريمى من رئيس دولة أوزباكستان .. ثم توقف المهرجان 23 سنه .. و عاد مرة أخرى هذا العام .. و عرض فيلمى حظر تجول .. فخورة بمصريتى.. و فخورة أيضا بأفلامى التى تشرف إسم مصر فى المهرجانات الدوليه ..شكرا لكل من شارك في هذه الأفلام أمام الكاميرا و ورائها”.

قصة فيلم حظر تجول

ويتتبع فيلم حظر تجول قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.