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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليونيدو تستعرض نتائج دراسة ضمن سلسلة القيمة لصناعة المنسوجات..اليوم

صناعة الغزل والنسيج
صناعة الغزل والنسيج

تعقد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو (UNIDO) ، اليوم الأثنين،  ندوة لعرض نتائج دراسة سلسلة القيمة لمخلفات الغزل والنسيج والملابس في مصر، وذلك في إطار مشروع ميد تيست 3 (MED TEST III) ضمن برنامج سويتش ميد (SwitchMed) الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو (UNIDO) ،  بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بهدف تعزيز الفرص الدائرية ضمن سلسلة القيمة لصناعة المنسوجات.

وتهدف الندوة التى تعقدها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو (UNIDO)،  إلى مشاركة الشركات الصناعية والجهات المعنية بقطاع الغزل والنسيج والملابس لنتائج الدراسة التي قام بإعدادها فريق من الخبراء المحليين والدوليين خلال عام 2021 لتحليل كميات ومواصفات مخلفات المنسوجات والأقمشة في مصر بهدف تحديد الفرص المتاحة لتعظيم الاستفادة منها في العمليات الصناعية.

اعادة التدوير لمخلفات النسيج فى مصر

ويعقب الندوة التى تعقدها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو (UNIDO) عرض النتائج، عقد جلسة حوار مع ممثلي بعض الجهات الفاعلة، لمشاركة ارائهم حول الدراسة، والخطوات التالية لتعزيز المضي قدماً بعمليات اعادة التدوير لمخلفات النسيج من العمليات الصناعية في مصر بما يتماشى مع المتطلبات العالمية.

اليونيدو وزارة التجارة والصناعة الغزل والنسيج الملابس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

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