التحالف العربي يشن غارات جوية على مواقع في صنعاء اليمنية

أفادت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، بشن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية، غارات جوية مكثفة على عدد من المواقع في العاصمة اليمنية صنعاء ولا يزال التحليق مستمراً.

ونشرت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الإثنين، شريط فيديو لحظة تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ البالستي الحوثي الذي اطلق من الجوف اليمنية.

وكتبت وزارة الدفاع الإماراتية على تويتر: "تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع بدولة الإمارات عن تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ الباليستي الذي اطلق من الجوف الساعة 0050 بتوقيت الإمارات الإثنين 31/1/2022".

وأضافت: "علماً أنه كان قد تم اعتراض الصاروخ الساعة 0020 بواسطة دفاعاتنا الجوية، مرفق فيديو تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ".

وكانت أعلنت دولة الإمارات، أمس الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان "اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة، ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان".

وتابعت: "نجحت قواتنا الجوية و قيادة التحالف في تدمير موقع و منصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية".

كما أكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

وأهابت الدفاع الإماراتية بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.

