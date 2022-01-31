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الحكومة تكلف بتشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين.. ونواب: يعكس اهتمام الدولة بملف الاستثمار.. وتعزيز البيئة التشريعية لإزالة كافة عقباته

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

مدبولي يكلف بتشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين
صناعة النواب: تشكيل الحكومة مجموعة عمل لحل مشاكل المستثمرين يبرز أهمية الملف بالنسبة لمصر 
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كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين، والتنسيق بشأن المعوقات والشكاوى المختلفة، بحيث تضم في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ومسئولي الجهات المعنية بوزارات "التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي".

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، لمتابعة الجهود المبذولة للتغلب على معوقات الاستثمار فيما يتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين، وذلك بحضور الدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشرف على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، لإقامة الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجستية، وذلك بما يُسهم في تحقيق التنمية المنشودة في القطاعات المختلفة، مجدداً التأكيد على أهمية تفعيل الخريطة الاستثمارية.

ونوه بدور الهيئة العامة للاستثمار في مساعدة الجهات صاحبة الولاية في الترويج والتسويق للأراضي والمشروعات المختلفة المملوكة لها، فهي منصة لترويج المشروعات المختلفة. ووجه مدبولي بأهمية استمرار التواصل مع المستثمرين الراغبين في الحصول على الأراضي، لإقامة أو التوسع في الأنشطة التي تستهدفها الحكومة خلال هذه المرحلة، والعمل على سرعة الرد على أي طلبات يتم تقديمها من المستثمرين. 


ولفت إلى ضرورة دراسة الملاءة المالية والفنية للمستثمرين المتقدمين للحصول على الأراضي، بما يضمن تنفيذ المشروعات. وشدد على ضرورة أن تجتمع مجموعة العمل بصفة دورية؛ لبحث جدول الأعمال، وأن يكون هناك إطار زمني محدد لحل أي مشكلة تعرض عليها، مع عرض نتائج أعمالها عليه بصفة دورية. من جانبها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هناك لجنة تضم في عضويتها مسئولي الجهات المعنية تستهدف العمل على سرعة تخصيص الأراضي الصناعية، وهناك قواعد محددة تطبقها اللجنة، وتضم ممثلين عن جهات الولاية المختلفة، مما يسهم في سرعة تخصيص الأراضي، لافتة إلى أنه، خلال الفترة الماضية، تم تخصيص نحو 38 قطعة أرض.

وأكد نواب البرلمان على الدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية، من أجل تذليل الكثير من العقبات أمام المستثمرين، مطالبين بأن يكون هناك استمرار في حل جميع المشكلات التي تواجههم،  كما تحدثوا أيضا عن تهيئة البيئة التشريعية المُنظمة للاستثمار في مصر، من خلال تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي نوهت إلى عدد من القواعد والشروط التي تهدف لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار.

وحول هذا الموضوع قال اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب، أن الحكومة المصرية تتحرك في اتجاه خلق مسارات جديدة لملف الاستثمار، وذلك أملا في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع، مثمنا ما قامت به الحكومة بشأن تشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين، والتنسيق بشأن المعوقات والشكاوى المختلفة، منوها أن هذا الأمر يأتي في اطار متابعة جهود الدولة المستمرة من أجل التغلب على كل ما يعوق الاستثمار في مصر.

وأكمل العمدة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الاستثمار من شأنه أن يولد فرص عمل وخلق زيادة في الإنتاج والدخل القومي، منوها أنه انطلاقا من هذا الأمر تقوم الحكومة بعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة أرقام الاستثمار في معظم قطاعات النشاط الاقتصادي ، إضافة إلى البحث الدائم عن مشاكل المستثمرين والعمل في حلها وفك التشابكات التي من شأنها أن تعوق عملهم.

وتحدث عضو مجلس النواب، عن تهيئة البيئة التشريعية المُنظمة للاستثمار في مصر، موضحا انه تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي نوهت إلى عدد من القواعد والشروط التي تهدف لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار.


من جانبه قال النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب،ان توجيهات الدولة بتشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين، والتنسيق بشأن المعوقات والشكاوى المختلفة، تأتي في اطار متابعة جهود الدولة المستمرة من أجل التغلب على كل ما يعوق الاستثمار في مصر، وذلك فيما يخص مشاكل المستثمرين .

 

وتابع أبو زيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه التوجيهات المستمرة من قبل القائمين على الدولة أدى إلى حصول مصر على أفضل وجهة جاذبة للاستثمار في إفريقيا، منوها أن هذا الأمر أكد للجميع المجهودات الحقيقية وليست الوهمية التي تبذلها الدولة من أجل تحسين ملف الاستثمار.

 

ونوه أمين سر صناعة النواب أن مجموعة العمل التي وجه بها مجلس الوزارء من شأنه أن تقوم بتذليل الكثير من العقبات أمام المستثمرين، مطالبا بأن يكون هناك استمرار في حل جميع المشكلات التي تواجههم، أضف إلى ذلك ضرورة  التسويق والترويج للمشروعات التي تنفذها الدولة.


وتابع النائب شحاتة ابو زيد ان الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف الاستثمار في عهد الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال تهيئة البيئة والمناخ المناسب لجذب المستثمرين وزيادة الاستثمارات.

 

وأختتم أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية ادركت حجم الاستثمار وذلك باعتبارها العمود والمحرك الرئيسي للاقتصاد والتنمية.

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