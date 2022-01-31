فورد تكشف عن موستنج GT3 للمنافسة بها مع أقوى شركات السيارات

انتشرت شائعات كثيرة في الآونة الأخيرة أن خليفة شيفروليه كورفيت C8.R ستكون بأداء رياضي قوي قادرا على المنافسة في سباقات كروس تاون موسم 2024، إلا أن فورد فاجئت الجميع بإعلانها دخولها سباق GT3 و IMSA خلال العامين المقبلين.

وفقا لموقع "كار آندر درايفر"، المتخصص في السيارات، ستشترك شركة فورد مع شركة "مالتي ماتيك" الكندية المتخصصة في توريد قطع غيار السيارات، ومقرها بأونتاريو، في بناء سيارة سباق جديدة لخوض الراليات القادمة، وتعد شركة مالتي ماتيك لها الفضل الأكبر في بناء "فورد GT" الحالية وسيارة السباق فورد GTE التي استمرت من 2016 إلى 2019.

فورد موستنج

نشرت فورد صورة تشويقية واحدة لفورد موستنج GT الجديدة المتوقع أن تشارك في سباقات موسم 2024، ومن خلال الصورة الأولية التي لم تظهر الكثير يبدو أن الموديل الرياضي الجديد سيكون هو الجيل السابع من موستنج، قال "مارك راشبروك"، المدير العالمي لقسم السيارات الرياضية في فورد، "وُلدت موستنج للدخول في السباقات، ويسعدنا أن نقدم لكم الآن إصدار GT3 التي ستدخل في منافسة قوية، وجها لوجه مع أكبر الشركات المصنعة للسيارات، فورد موستنج تحمل تراث وتاريخ عظيم من سباقات التحمل والأداء العالي يمتد لـ 58 عاما ، بما في ذلك سباق ناسكار و Australian Supercars ، واليوم نحن نستعد للانتقال إلى المستوى الثاني من الأداء العالمي الذي ينافس بقوة".

فورد موستنج

تتعاون حاليا فورد مع شركة مالتي ماك لبناء موستنج GT3 الجديدة إلى جانب شريكها M-Sport في المملكة المتحدة لتصنيع محرك Coyote V8 سعة 5.0 لتر والذي ستستخدمه سيارة السباق. سيرسل المحرك الخاص بالسباقات والأداء العالي القوة إلى العجلات الخلفية من خلال ناقل حركة خلفي.

فورد موستنج

ستشارك فورد بسيارتين من GT3 في IMSA كما ستقوم الشركة بإنشاء 20 سيارة خلال العامين الأولين مخصصة لفرق السباق والمشاركة في الراليات، أما بالنسبة لسيارة موستنج GT4 للسباقات الموجودة حاليا قال "راشبروك": "من المهم بالنسبة لنا أن نواصل دعم جهود ، موستنج GT4، لقد حققنا الكثير من النجاح هنا وفي أوروبا مع موستنج جي تي 4 الحالية، كما نخطط حاليا لتقديم موستنج جديدة كليا للمشاركة في فئة جي تي 4 بدءًا من الموسم المقبل، وستعلن عن المزيد من التفاصيل لاحقا".