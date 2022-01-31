حبس 18 عاطلا لحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية

أمرت نيابة القليوبية بحبس 18 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات خلال حملة أمنية مكبرة بأقسام المديرية، كما أمرت جهات التحقيق بإرسال المواد المخدرة للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بنطاق المديرية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 18 عاطلا، بطوه وشبرا والخانكة، وبحوزتهم 40 قرص مخدر، 560 جراما من مخدر البانجو، و 130 جرام حشيش، و5 أسلحة نارية وذخيرة، ومبالغ مالية، وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم، وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.