وزيرا خارجية عمان وسوريا يبحثان تطوير العلاقات

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الاثنين، بوصول وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، على رأس وفد رسمي إلى مطار دمشق الدولي.

وأكد وزير الخارجية السورية، فيصل المقداد، خلال استقباله نظيره العماني في المطار: "العلاقات بين بلدينا الشقيقين مستمرة ولم تنقطع.. السلطنة الشقيقة وقفت إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب".

ومن جانبه، أعرب الوزير العماني عن سعادته الكبيرة بزيارة سوريا قائلا: "سعيد جدا بزيارة سورية التي تربطنا بها علاقات استراتيجية".

وأضاف: "نتطلع إلى عقد مباحثات ومشاورات بما يخدم تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون العربي".

وتابع البوسعيدي: "نتطلع إلى عودة اللحمة العربية إلى وضعها الطبيعي وكل مساعينا تصب في هذا المجال".

وكان مصدر في وزارة الخارجية السورية قد اعلن، أمس الأحد، أن وزير خارجية سلطنة عُمان سيتوجه إلى العاصمة السورية دمشق، يوم الإثنين، للقاء الرئيس السوري بشار الأسد.

