العراق.. تسليم قائمة المرشحين الـ 26 لرئاسة الجمهورية للبرلمان

أعلنت هيئة المساءلة والعدالة بالعراق، اليوم الإثنين، اتمام عملية تدقيق أسماء المرشحين الـ 26 لرئاسة الجمهورية وتسليمها للبرلمان.



ووفقا لوكالة "السومرية نيوز"، قالت الدائرة الإعلامية في الهيئة، في تصريح صحفي، إن "الهيئة أنجزت تدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية وفق قانونها المرقم 10 لسنة 2008 لا سيما المادة 6 وتفصيلاتها".

وأشار البيان إلى أن "عدد المرشحين لرئاسة الجمهورية بلغ 26 مرشحاً، أحدهم مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة"، مؤكداً "تسليم النتائج بشكل رسمي إلى رئاسة البرلمان".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد أعلن، في وقت سابق، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لـ 15 يوماً، حيث يجري في اليوم الأخير جلسة التصويت على المرشحين.