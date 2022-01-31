"جهود مجمع البحوث الإسلامية".. إصدار جديد يكشف دور المجمع في نشر الثقافة الإسلامية

يعرض مجمع البحوث الإسلامية ضمن جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين كتاب: جهود مجمع البحوث الإسلامية، للباحث محمد محمود عبودة.

الكتاب يستهدف التركيز على الدور الكبير لمجمع البحوث في نشر الثقافة الإسلامية، وبيان الآليات المهمة الجديدة التي يمكن أن يتم اتخاذها في نشر الثقافة الإسلامية، وإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه الثقافة الإسلامية وكيفية مواجهة المجمع لها، والاستفادة من جهود المجمع في مجال الثقافة الإسلامية، وبيان التعاون المثمر بين المراكز البحثية والمؤسسات التنفيذية الأزهرية.

وتتضمن مقدمة الكتاب نبذة تاريخية عن المجمع ومهامه وهيكله التنظيمي، كما يستهدف الفصل الأول: جهود المجمع في نشر الثقافة الإسلامية من خلال المؤتمرات والاجتماعات، وبيان إسهامات المؤتمرات في مجال القيم، والنظم، والفكر، والتراث، أما الفصل الثاني فيتناول: جهود المجمع في نشر الثقافة الإسلامية من خلال البحث العلمي والتأليف في المجالات السابقة.

ويركز الفصل الثالث على جهود المجمع من خلال العمل الميداني وتعليقات على إسهامات المجمع في نشر الثقافة الإسلامية، من خلال الوعظ والتدريب، مع بيان الدور المقترح لمجمع البحوث الإسلامية، والتعليق على إسهامات المجمع في محاور الثقافة الإسلامية، من خلال تحليل إسهامات المجمع في مجال الوعي، وإحياء التراث وكيفية الاستفادة منها في الواقع المعاصر.

فيما يختم الكتاب ببيان النتائج التي توصل إليها الباحث والتي من أهمها: بيان أهم المشكلات التي تواجه الفكر الإسلامي، والتي تصدى لها مجمع البحوث الإسلامية ووضع حدود لها وهي: الجماعات المتطرفة، الثورة على الثوابت والموروثات، الركود والجمود في بعض ساحات الفكر الإسلامي، الإلحاد، معالجة غياب بعض القيم الأخلاقية في المجتمع، إشكالية التخلف الحضاري، كما يركز الباحث على استخلاص عدة توصيات تركز على بيان الأصول والآليات في التعامل مع الخطاب الديني والفكر الإسلامي.

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