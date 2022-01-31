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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخارجة الثانوية للبنات.. أول مدرسة تعمل بنظام الطاقة الشمسية

تشغيل المدارس بالطاقة
تشغيل المدارس بالطاقة الشمسيه

تحظي محافظة الوادي الجديد بنسبة سطوع شمسي هائلة تختلف عن باقي محافظات الجمهورية الأمر الذي أدي بالقيادة التنفيذية لاستغلالها كمصدر لتوليد الكهرباء في معظم المصالح الحكومية ومنها  المدارس والادارات التعليمية.

وأكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه تم  تركيب الألواح الشمسية بمقر مدرسة الخارجة الثانوية للبنات لتكون اول مدرسة تعمل بنظام الطاقة الشمسية، وذلك  تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فى استغلال الطاقة الشمسية، التي تتميز بها المحافظة، عن غيرها من المحافظات.

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وأشار وكيل التعليم الي انه يتابع  خطة العمل في تشغيل  جميع المدارس بالطاقة الشمسية، لتشغيل كافة الأجهزة وإضاءة المعامل والفصول والإضاءة الليلية بالمدرسة.

واوضح أن أهمية الطاقة الشمسية كأحد مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي يمكن الاعتماد عليها كمصدر دائم لتوليد الكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة.

وقال مدير التعليم  إنه يجرى  حاليا بدء العمل بتركيب الألواح الشمسية في 5 مدارس من اجل توليد الكهرباء بمدرسة الخارجة الزراعية، فيما يجرى الاستعداد والتجهيز لتشغيل 4 مدارس بالطاقة الشمسية بإدارة الداخلة التعليمية.

وأوضح «جمال» أنه يجرى العمل في تركيب الألواح الشمسية لتشغيلها في 4 مدارس بمركز الداخلة بالطاقة الشمسية والتي تشمل مدارس موط الثانوية الفنية للبنات، الشهيد أحمد منسي الثانوية العسكرية، موط الثانوية الزراعية، الثانوية الجديدة بإدارة الداخلية التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في استغلال الطاقة الشمسية وتحقيق الاستفادة من مقومات المحافظة في مجال الطاقة المتجددة.

وأكد ان هناك خطة لتشغيل كافة المدارس بالطاقة الشمسية خلال الفترة المقبله  وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم.

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