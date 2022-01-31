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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني في مؤتمر الذهب: هذه الصناعة ملاذ الاستثمار الآمن

مصطفى الكحيلي، عضو
مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ

شارك النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ أمين قطاع الأعمال لحزب مستقبل وطن بأسيوط، في مؤتمر الذهب، وهو المؤتمر الاستثمارى الكبير لتنمية وتطوير الاستثمار في الصعيد.

 

وألقى النائب مصطفى الكحيلي كلمة عن سوق الذهب والشمول المالي الذي يستهدف طبقة الفقراء ومحدودي الدخل إلى جانب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مشيدا بالمؤتمر المقام في محافظة أسيوط ، خاصة مع توجه الدولة المصرية  بإنشاء مدينة الذهب  والتي تشيد على مساحة 104 أفدنة وتضم أغلب المصنعين والمنتجين للذهب في مصر وسيكون بها 400 ورشة لتصنيع الذهب في مصر لإمكانية تصديره للخارج.

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يأتي ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية بدعم وتطوير صناعة الذهب والمتاجرة فيه باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار، وذلك بحضور نخبة كبيرة من الخبراء والمحللين والمستثمرين  في مجال الذهب.

مصطفى الكحيلى مجلس الشيوخ أسيوط مؤتمر الذهب الصعيد صناعة الذهب

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