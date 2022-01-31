أبرزهن حورية فرغلي.. فنانات خضعن لعملية استئصال الرحم

كشفت العديد من الفنانات عن خضوعهن لعملية استئصال للرحم ومن ثم نستعرض أبرز الفنانات التس صرحن بذلك

صرحت الفنانة حورية فرغلي وقالت انها اضطرت لاستئصال "الرحم" بسبب مرض وراثي، واتحرمت من الأمومة، وفي حوار لها ف2016 قالت : "أنا اتحرمت من الخلفة، وهكمل 40 خلاص، مش عايزة أبقى أم عجوزة، دكتوري كان مديني 10 سنين عشان أتجوز وأخلف فيهم وده محصلش، حاليا لازم أشيل الرحم لأنه فيه ورم وراثة، وأنا الحمد لله راضية، يمكن كنت جبت طفل وطلع عاق "

ومن جانبها اعلنت الفنانة ميار الببلاوي عن اجرئها عملية استئصال للرحم بالفترة الحالية فيما أكد نجلها أن حالتها الصحية مازالت متدهورة وطلب من الجمهور الدعاء ليها.

ايضا الفنانة صفاء سلطان، والتي اجرت عملية لاستئصال الرحم وكتبت على حسابها علي "انستجرام" تعليق على حالتها الصحية بعد العملية وقالت "شكرًا من كل قلبي لكل ‏حدا سأل عن صحتي ولكل يلي وقفوا جنبي من أهلي ورفقاتي أنا ماحبيت أشغل بالكن حاليًا أنا صحتي ممتازة وعم أستعد للتصوير، وأنا الحمد لله إنسانة مؤمنة بالله واستفقادات الله رحمة، بدعواتكن صرت أحسن وبمحبتكن بكبر وبتشجيعكن بستمر ‏بحبكن كتير".‏

ومن جانبها كشفت الدكتورة غادة عيسى عن أهم أسباب استئصال الرحم وهي:

آلام الحوض المزمنة ،

نزيف لا يمكن السيطرة عليه

سرطان الرحم، أو عنق الرحم، أو المبايض.

ايضا الأورام الليفية، وهي الأورام الحميدة التي تنمو في الرحم.

كمان التهاب الحوض، وهو عدوى خطيرة تصيب الأعضاء التناسلية.

سقوط الرحم، والذي يحدث عندما يسقط الرحم من خلال عنق الرحم.

واخيرا بطانة الرحم المهاجرة، وهو اضطراب في البطانة الداخلية للرحم ينمو خارج تجويف الرحم.