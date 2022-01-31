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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن "100 مليون صحة".. تقديم الخدمات الطبية لـ 542 ألف سيدة بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للسيدات بالمجان، حرصاً على سلامة وصحة المرأة المصرية.

وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إجمالي عدد الحالات التي تم إجراء الفحوصات الطبية لها خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 542 ألفا و132 سيدة بنطاق المحافظة، مؤكدا أن المبادرة تهدف إلى تقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان .

وأوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية، منسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، أن المبادرة تهدف إلى الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية مثل ( أمراض السمنة - ارتفاع ضغط الدم - أمراض السكر بالدم)  من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائى فى الدم ، وإجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام "سرطان الثدي" ، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى (مستشفى المنيا العام - مغاغة المركزى - مستشفى ملوى ) ،حيث يتم تحويل الحالات التى تستحق عمل اشعة والتحاليل المتقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجاناً.

 

المنيا السيسي وزارة الصحة الرعاية الصحية المرأة المصرية رئيس الجمهورية حافظ صحة المرأة المصرية قديم كافة الخدمات

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