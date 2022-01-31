لماذا جمع الله بين الحق والصبر في سورة العصر؟ .. داعية يجيب

لماذا جمع الله بين الحق والصبر والإيمان في سورة العصر؟.. سؤال أجابه الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع بر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين.

وقال رمضان عبدالمعز، في تفسيره سورة العصر، إن الله تبارك وتعالى أقسم بالزمن وبين أن جميع البشر في خسر إلا أربعة فقال جل وعلا: وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2)"، ليتساءل البعض كل الإنسان يا رب، فأتت الآيات بعد ذلك إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)".

وتابع خلال شرحه أهل النجاة والخسران في سورة العصر: الآيات بدأت باستثناء أهل الإيمان، ثم عمل الصالحات، التواصي بالحق، وأخيراً التواصي بالصبر، وهنا نسأل نتواصى بالحق ونتواصى بالخير الاتنين مع بعض هقولك: أصل هيطلعلك ناس يكرهوا الحق والخير فيأذوك".

فعل يجعلك في جوار الرسول

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الدين النصيحة، مضيفاً إن النصيحة أمر واجب ولابد منه، متسائلاً “من منا لا يشتاق إلى رؤية الرسول، أو يكون إلى جواره، وأن يسقى شربة ماء من يده الشريفة؟”.

وتابع "عبدالمعز"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: “سُئل الرسول كيف نصل إليك؟، فقال: ”ابغوني في ضعفائكم"، موضحاً أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، يوصينا للفوز بشفاعته، فيكون ذلك عبر مساعدة الفقراء والأيتام والمساكين والأرامل والمحتاجين.

وأضاف رمضان عبد المعز، "النبى محمد صلى الله عليه وسلم، اوصانا باكرام اليتيم، نحن أمة اسلامية أيعقل يهان فيها يتيم، سيدنا النبى كان يتيم، واخبرنا ان كافل اليتيم سيكون إلى جوار سيدنا النبى فى الجنة، الوصول إلى جوار سيدنا النبى لا يكون بالقصور الفاخرة، لكن برعاية الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل، والمرضى والمحتاجين".

الإسلام دين جاء للستر

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الإسلام دين جاء للستر وليس لإقامة الحدود، فالحرام حرام والفاحشة فاحشة حتى لو فعلها كل الناس، ولهذا لا يوجد في الإسلام ما يسمى الصداقة بين الولد والبنت، فالحلال بين والحرام واضح والقرآن الكريم وضح كل الأمور، مؤكدًا أن إضفاء الشرعية على الأفعال المحرمة ذنب مضاف.

وأضاف عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن طلب العلم فريضة على كل مسلم وطالب العلم لا يشبع، حيث إن العلم لا نهاية له والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معلمًا، ولهذا المجالس العلمية لها أهمية كبيرة في حياة البشرية قبل قيام الساعة.