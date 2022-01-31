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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قبل انطلاق أولمبياد بكين الشتوية.. كورونا تعود بقوة إلى الصين

أولمبياد بكين الشتوية
أولمبياد بكين الشتوية 2022

قبل انطلاق دورة الألعاب الشتوية في العاصمة الصينية بكين، أبلغت بكين عن أكبر عدد من حالات الإصابة بـ كوفيد -19 في 18 شهرًا، وأعلن المسؤولون أنه تم إغلاق بعض المناطق المحلية مع اختبار السكان.

 

وتم الإبلاغ عن 20 حالة أخرى في العاصمة، وبشكل منفصل، أبلغ منظمو الأولمبياد عن 34 إصابة جديدة في مكان إقامة الأولمبياد، وقال مسؤولون إن من بينهم 13 رياضيًا أو مسؤولًا وصلوا إلى المطار.

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وبحسب الإجراءات المتبعة، فإنه يتم عزل أي شخص تم اختباره إيجابيًا ولا يُسمح له بالمنافسة إلا بعد الحصول على نتيجتي اختبار سلبيين في غضون 24 ساعة، وتستمر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية على الرغم من القيود الشديدة على السفر داخل وخارج الصين منذ بدء الوباء.

وأصدرت بكين تحذيرات عن الإجراءات الاحترازية المتبعة من جديد، ويتوجب على المسافرين إلى بكين لحضور الألعاب القدوم في رحلات طيران مستأجرة والبقاء في أماكنهم حتى المغادرة، ويتعين على الناس اجتياز اختبارات كوفيد-19 قبل وبعد الوصول إلى الصين.

ويخضع عشرات الآلاف لاختبارات يومية بالإضافة إلى الإلزام بارتداء أقنعة، وكانت قد أبلغت لجنة الصحة الوطنية في البلاد (NHC) عن 20 حالة جديدة في بكين يوم الأحد - وهو أعلى رقم منذ يونيو 2020.

ويذكر أن اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في أواخر عام 2019 قبل أن يتحول إلى جائحة عالمية، وحافظت الصين على سياسة صفر كوفيد-19 منذ اندلاع المرض لأول مرة، حيث واجه انتقال العدوى المحلي قيودًا صارمة واختبارات واسعة لوقف الانتشار.

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