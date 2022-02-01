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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحديد والصلب للمناجم والمحاجر تحقق أرباحا نصفية 22 مليون جنيه

الحديد والصلب
الحديد والصلب

حققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام صافي ربح قبل الضريبة  21.9 مليون جنيه -الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2021.


وكشفت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تسجيل إيرادات بقيمة 55.7 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي2022/2021.

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وفى نوفمبر 2021 كانت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر التابعة لـ القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت عن وصول معدات التجربة النصف صناعية لتركيز الخام إلى مناجم الشركة بالواحات البحري .

واستلمت المعدات وجارٍ تركيبها في موقعها بمبنى التجربة النصف صناعية لتركيز الخام للبدء في أعمال الاختبارات التمهيدية للمعدات يعقبها البدء في أعمال التجربة بعد استكمال تجميع وتجهيز العينة الممثلة التي ستأخذ من منجم غرابي والمقدرة بـ288 طناً.

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم هي شركة منقسمة عن شركة الحديد والصلب المصرية.

وفي يناير الماضي، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

وتعمل شركة الحديد والصلب المصرية في قطاع المواد مع التركيز على الصلب، يقع مقر شركة الحديد والصلب المصرية في القاهرة وتم تأسيسها في مارس 2021.

و الحديد والصلب للمناجم والمحاجر هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية، وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو  82.481% من أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

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