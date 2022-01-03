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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

11 مليون جنيه حجم مبيعات الحديد والصلب للمناجم خلال نوفمبر 2021

الحديد والصلب
الحديد والصلب

كشف مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر،التابعة للشركة القابضة المعدنية احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، عن تحقيق إجمالي مبيعات  10.89 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر 2021.

قالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر،التابعة للشركة القابضة المعدنية احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،إن مبيعات مناجم الواحات البحرية بلغت خلال نوفمبر نحو 10.07 مليون جنيه، فيما سجلت قيمة مبيعات محاجر بني خالد - سمالوط نحو 750.3 ألف جنيه.

وأوضحت  شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر،التابعة للشركة القابضة المعدنية احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،أن مبيعات محاجر الأدبية - السويس خلال الشهر نحو 67.51 ألف جنيه.

يذكر أن الحديد والصلب للمناجم هي شركة منقسمة عن شركة الحديد والصلب المصرية.

 وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية في يناير الماضي، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

شركة الحديد والصلب للمناجم

وحققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر خلال الستة أشهر الأولى من 2021 صافي ربح قبل الضرائب قدره 26.47 مليون جنيه وحققت 43 مليون جنيه مبيعات خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2021 .

وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر مدرجة في البورصة المصرية و تعمل  في قطاع المواد مع التركيز على الصلب وتم تأسيسها في مارس 2021.

 

الحديد والصلب وزارة قطاع الاعمال العام مناجم الواحات البحرية القابضة المعدنية مبيعات

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