هشام توفيق: لدينا قناعة بغلق أي مصنع أو شركة غير قابلة للتطوير

أكد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة قامت بصرف تعويضات لـ 2000 عامل من شركة الحديد والصلب بحلوان.

وأوضح هشام توفيق، خلال حوار تلفزيوني خاص مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يذاع على قناة ETC، اليوم الأحد، أن الوزارة تسعى للتطوير ولدينا قناعة بغلق أي مصنع أو شركة غير قابلة للتطوير.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن الحد الأدنى لتعويض العاملين بالشركات التي يتم غلقها 200 ألف جنيه، موضحا أن مصر تنتج ما يقرب من 7.8 مليون طن سنويا من الأسمدة النيتروجينية، والبلاد تستهلك 4 ملايين طن فقط.

ولفت هشام توفيق، إلى أن مصر خامس أكبر مصدر في العالم لسماد اليوريا وسادس أكبر منتج في العالم.