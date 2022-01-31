عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الانخفاض أول مارس ..الأعلاف ومدخلات الإنتاج كلمة السر بارتفاع أسعار البيض والدواجن

الدواجن
الدواجن

أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن أسعار الدواجن والبيض مرتفعة فى الأسواق، بسبب زيادة أسعار مدخلات إنتاج الدواجن، وكذلك البيض، موضحا أن الدولة تدعم صغار المربين لتشجيع الاستثمار فى الانتاج الداجني.

قرار الإعفاءات الضريبية على الأعلاف

وأضاف "جلال" خلال تصريحات لـ "صدى البلد "، أن الرئيس السيسي صدق اليوم على قرارات الإعفاءات الضريبية وتم نشرها فى الجريدة الرسمية ومن ضمنها أنه أعفى مدخلات الأعلاف من الضريبة المضافة  والتى كانت تمثل زيادة في أسعار الأعلاف بحوالى 15 %.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 31-1-2022

28 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 30-1-2022

وأشار الدكتور أحمد جلال إلي أن  قرار الإعفاءات الضريبية الذي أصدرته وزارة المالية، يساهم في انخفاض أسعار الأعلاف خلال 10 أيام وبالتالى سيؤدى إلى انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق.

هل برودة الطقس تؤثر على أسعار الدواجن

وأوضح "عميد كلية الزراعة بعين شمس" أن الدواجن محبة لبرودة الطقس لذا فإن الإنتاج متوفر خلال فصل الشتاء، وما يؤثر على الدواجن ويؤدي إلى هلاكها هو ارتفاع درجة الحرارة .

وأشاد جلال بقرار الرئيس بجملة الإعفاءات الضريبية معلقا :"خطوة رائعة سيجني ثمارها قريبا ملاك المزارع الصغيرة، فضلا عن محدودي الدخل الذين سيشعرون بتحسن" .

وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن الأسواق تشهد حاليا ارتفاعا ملحوظا فى أسعار الدواجن، بسبب عدة عوامل يأتي على رأسها ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج و الاعلاف.

استيراد مدخلات إنتاج الدواجن

وأوضح  "أبوصدام" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مدخلات إنتاج الدواجن مثل الفول الصويا، والذرة الصفراء يتم استيرادها من الخارج لذا يرتبط سعرها بالأسعار العالمية.

الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الدواجن

وأضاف أن الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الإنتاج الداجنى، لافتا إلي أن مصر تستورد 90% من الأعلاف من الخارج لذا فأى زيادة فى الضرائب أو الجمارك تزيد من أسعار الدواجن.

وأشاد "نقيب الفلاحين" بقرارات الاعفاءات الضريبية على أعلاف الدواجن التى صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث أنها ستؤدي إلى انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق وبالتالي تفيد المستهلك والمربي .

برودة الطقس السبب

وأضاف أن برودة الطقس فى فصل الشتاء تؤدى إلى رفع تكاليف الإنتاج بسبب الحاجة إلي تكاليف كثيرة للتدفئة بمزارع الدواجن، كما أن التقلبات الجوية تؤدى إلى هلاك الدواجن وبالتالى تقل الانتاجية ويزيد الاقبال ، كما أن الأمطار تعوق سير المركبات وتزيد من تكاليف النقل.

وعن موعد انخفاض اسعار الدواجن، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إنه من المتوقع أن تقل أسعار الدواجن والبيض فى أول شهر مارس مع تدفئة الجو .

البيضاء بـ 27 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 26-1-2022

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 25 يناير

وينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 31-1-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض و اسعار الكتاكيت وكذلك اسعار البط اليوم.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الدواجن البيضاء : بين 27 و 28 جنيهًا للكيلو في المزرعة 

الدواجن البلدى :  بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 38-41 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 36- 37 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 74 -76 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 50 -60 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : 22 جنيهًا للكيلو

الدواجن اسعار الدواجن البيض الإعفاءات الضريبية الأعلاف الرئيس السيسي

موضوعات متعلقة

بعد إعفاء الأعلاف من الضريبة المضافة.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق قريبا

انخفاض أسعار الدواجن والأسماك قريبا .. فيديو

ترشيحاتنا

هاني حتحوت يطلق هاشتاج نريد العدالة التحكيمية قبل مباراة مصر والكاميرون.. فيديو

الغرور بالعبادة .. معناه وعاقبته وسبل النجاة منه

براءة فتاة بريطانية متهمة بتلفيق اغتصابها من 12 شابا إسرائيليا

الرئيس الأمريكي يصنف قطر حليفا رئيسيا خارج الناتو

فاركو يتعاقد مع جيفرسون إينكادا نجم غينيا بيساو لمدة ثلاثة مواسم ونصف

بيسيرو: صلاح نجح في نقل إمكانيات لاعبي منتخب مصر لكيروش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمكافحة الحرائق .. إخلاء عاجل لـ مدن جامعة القاهرة

خالد الدرندلي: أبو جبل جاهز لمباراة الكاميرون.. والشناوي خارج الحسابات

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي في مصرع 7 من أسرة واحدة بالشرابية

هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

عاجل.. الجواتيمالي ماريو إسكوبار حكما لمباراة مصر والكاميرون

أضرار جسيمة في شمال أوروبا بسبب العاصفة مالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الحلبة على الريق .. أبرزها التخسيس وعلاج الضعف الجنسي وتقوية الشعر

فوائد الحمص للرجال والسيدات .. يحمي من 9 أمراض

العيش البتاو أجود أنواع الخبز الفرعوني .. اكتشف سر قدرته على علاج الأمراض| نوستالجيا

تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية في ختام التدريب البحرى المصرى السعودى "مرجان-17"

فيديو

مع ضيفها عبدالمنعم عمايري.. يسرا تكشف عن أول قصة حب في حياتها

بعد تسريبها.. أحمد مكى يطرح أغنيته مع ويجز

فيديو جراف.. هنيدي يفتح النارعلى الكاميرون بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

منظومة جديدة.. وزير التعليم يقرر تدريس البورصة لطلاب 5 و6 ابتدائي “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ