الانخفاض أول مارس ..الأعلاف ومدخلات الإنتاج كلمة السر بارتفاع أسعار البيض والدواجن

أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن أسعار الدواجن والبيض مرتفعة فى الأسواق، بسبب زيادة أسعار مدخلات إنتاج الدواجن، وكذلك البيض، موضحا أن الدولة تدعم صغار المربين لتشجيع الاستثمار فى الانتاج الداجني.

قرار الإعفاءات الضريبية على الأعلاف

وأضاف "جلال" خلال تصريحات لـ "صدى البلد "، أن الرئيس السيسي صدق اليوم على قرارات الإعفاءات الضريبية وتم نشرها فى الجريدة الرسمية ومن ضمنها أنه أعفى مدخلات الأعلاف من الضريبة المضافة والتى كانت تمثل زيادة في أسعار الأعلاف بحوالى 15 %.

وأشار الدكتور أحمد جلال إلي أن قرار الإعفاءات الضريبية الذي أصدرته وزارة المالية، يساهم في انخفاض أسعار الأعلاف خلال 10 أيام وبالتالى سيؤدى إلى انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق.

هل برودة الطقس تؤثر على أسعار الدواجن

وأوضح "عميد كلية الزراعة بعين شمس" أن الدواجن محبة لبرودة الطقس لذا فإن الإنتاج متوفر خلال فصل الشتاء، وما يؤثر على الدواجن ويؤدي إلى هلاكها هو ارتفاع درجة الحرارة .

وأشاد جلال بقرار الرئيس بجملة الإعفاءات الضريبية معلقا :"خطوة رائعة سيجني ثمارها قريبا ملاك المزارع الصغيرة، فضلا عن محدودي الدخل الذين سيشعرون بتحسن" .

وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن الأسواق تشهد حاليا ارتفاعا ملحوظا فى أسعار الدواجن، بسبب عدة عوامل يأتي على رأسها ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج و الاعلاف.

استيراد مدخلات إنتاج الدواجن

وأوضح "أبوصدام" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مدخلات إنتاج الدواجن مثل الفول الصويا، والذرة الصفراء يتم استيرادها من الخارج لذا يرتبط سعرها بالأسعار العالمية.

الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الدواجن

وأضاف أن الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الإنتاج الداجنى، لافتا إلي أن مصر تستورد 90% من الأعلاف من الخارج لذا فأى زيادة فى الضرائب أو الجمارك تزيد من أسعار الدواجن.

وأشاد "نقيب الفلاحين" بقرارات الاعفاءات الضريبية على أعلاف الدواجن التى صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث أنها ستؤدي إلى انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق وبالتالي تفيد المستهلك والمربي .

برودة الطقس السبب

وأضاف أن برودة الطقس فى فصل الشتاء تؤدى إلى رفع تكاليف الإنتاج بسبب الحاجة إلي تكاليف كثيرة للتدفئة بمزارع الدواجن، كما أن التقلبات الجوية تؤدى إلى هلاك الدواجن وبالتالى تقل الانتاجية ويزيد الاقبال ، كما أن الأمطار تعوق سير المركبات وتزيد من تكاليف النقل.

وعن موعد انخفاض اسعار الدواجن، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إنه من المتوقع أن تقل أسعار الدواجن والبيض فى أول شهر مارس مع تدفئة الجو .

وينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 31-1-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض و اسعار الكتاكيت وكذلك اسعار البط اليوم.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الدواجن البيضاء : بين 27 و 28 جنيهًا للكيلو في المزرعة

الدواجن البلدى : بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 38-41 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 36- 37 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 74 -76 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 50 -60 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : 22 جنيهًا للكيلو