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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 25 يناير

صدى البلد

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 25-1-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض و أسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

 

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 25-1-2022، في السوق المحلية:

 

الدواجن البيضاء : بين 26 و 27 جنيهًا للكيلو في المزرعة

 

الدواجن البلدى :  بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

 

الدواجن الساسو :  بين 34-35 جنيهًا للكيلو

 

الأوراك : بين 34- 36 جنيهًا للكيلو

 

البانيه : بين 70 -74 جنيهًا للكيلو

 

الدواجن الرومي : 50 -60 جنيها للكيلو

 

الدواجن الأمهات البيضاء : بين 21-22 جنيهًا للكيلو

 

أسعار الكتاكيت  اليوم الثلاثاء 25-1-2022  فى السوق المحلية:

كتكوت أبيض: 6 _ 6.25 جنيه 

 

كتكوت ساسو : 5.5_5.75 جنيه

 

أسعار البيض  اليوم الثلاثاء 25-1-2022  في السوق المحلية: 

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 53-53.5 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض حول 49-49.5 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 59-61 جنيها. 

 

أسعار البط  اليوم الثلاثاء 25-1-2022 في السوق المحلية:

أسعار البط المسكوفي اليوم بين 47 -50 جنيها

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 25 يناير

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