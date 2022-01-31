النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي في مصرع 7 من أسرة واحدة بالشرابية

كلفت النيابة العامة المعمل الجنائي بسرعة الانتقال إلى مكان بلاغ العثور على 7 جثث لأسرة واحدة لرجل وزوجته وأبنائه الـ5 داخل الشقة محل سكنهم بحي الشرابية.

واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الحادث وسؤال شهود العيان من الجيران ، ويرجح ان يكون سبب الوفاة نتيجة الاختناق بسبب تسرب الغاز.

تلقي قسم شرطة الشرابية بلاغا بالعثور على 7 جثث لأسرة كاملة داخل شقتهم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثث الزوج والزوجة وأبنائهم الخمسة .



وبإجراء التحريات تبين، أن الضحايا لقوا مصرعهم اختناقاً بالغاز، وتم نقل الجثامين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.