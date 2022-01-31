معرض الكتاب ينظم ندوة عن عبد التواب يوسف مترجمًا

ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، ندوة عن الكاتب الكبير الراحل عبد التواب يوسف؛ وذلك تحت عنوان "عبد التواب يوسف مترجِما ومترجَما"؛ وذلك بالقاعة الرئيسية في بلازا 1.



وتستضيف الندوة كلا من الدكتورة لبنى عبد التواب يوسف والدكتورة مكارم الغمري والدكتور وليد طلبة؛ وتديرها الدكتورة كرمة سامي؛ وذلك غدا الثلاثاء ١ فبراير من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة والنصف عصراً.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 يحتفل بالكاتب عبد التواب يوسف؛ بجعله شخصية معرض كتاب الأطفال لهذه الدورة.

يشار إلى أن الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 26 يناير إلى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".



ويشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة تم توزيعهم على 5 قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، فيما يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرًا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 97 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أكاديمي) 49 ناشرًا، وعدد الناشرين العرب 298 ناشرًا عربيًا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) كتاب واحد، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريًا و45 توكيلا عربيًا .