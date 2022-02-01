بيسيرو: صلاح نجح في نقل إمكانيات لاعبي منتخب مصر لكيروش

أكد جوزيه بيسيرو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، إن منتخب مصر الأول لكرة القدم يقدم بطولة كأس أمم إفريقيا جيدة للغاية، وأن أداء اللاعبون تحسن بعد دور المجموعات.

وتابع بيسيرو في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "محمد صلاح نجح في نقل إمكانيات لاعبي منتخب مصر للمدرب كارلوس كيروش".

وأضاف: "محمد صلاح أهم لاعب في مصر خلال الفترة الحالية، وربما يكون أفضل لاعب في العالم".

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا، بالفوز على شقيقه منتخب المغرب، بنتيجة (2-1) في الدور ربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

وسيلتقي منتخب مصر مع منتخب الكاميرون مستضيف البطولة في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها منتخب مصر مع المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد نسخة 2017 في الجابون.

وتفوق منتخب مصر على المغرب للمرة الثانية على التوالي في ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد أن فاز عليه في 2017، بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.