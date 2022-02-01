بتهمة السب والقذف..المحكمة الاقتصادية تسدل الستار على قضية التنمر على "سما رامي"

أسدلت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية أمس الإثنين الستار على قضية سب سما رامي، أحد الناشطين في ذوي الهمم، من أصحاب متلازمة داون، حيث عاقبت المتهم "م.ع.ع" ثلاثة أعوام، وتغريمه ماليًا 100 ألف جنيه لاتهامه بالتنمر والسب.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسين الحداد وعضوية المستشارين محمد على قنديل و عمرو سليمان بحضور أحمد عبد الله وكيل أول النيابة بأمانة سر مصطفى يسري.

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بداية القضية رقم 384، عندما رصدت وحدة الرصد والمتابعة بمكتب النائب العام وجود مقطع مرئي تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تبين أنه على الحساب الإلكتروني "جروب" باسم "سما رامي صوت الداون سيندروم من القاهرة يتضمن استغاثة للنائب العام من سخرية المتهم وسبه لذوي الهمم.

وتواصل مكتب النائب العام مع سما وطلب منها تقديم محضر ضد المتهم، وبتحرير محضرًا بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، وجهت له النيابة اتهامات بأنه أزعج عمدا المجني عليهما سالفي الذكر وكان ذلك بإساءة استعمال وسائل الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات، وانشاء حساب الكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونسبه زورا للغير على النحو المثبت بالتحقيقات.

وتضمنت الاتهامات للمذكور نشر عن طريق أحد المواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا وتعليقات تمثل اعتداء على القيم الأسرية المصرية التي تتبنى المودة وحسن التعامل بين عموم الناس ونبذ العنصرية والحط من قدر الغير وذلك بأن دون عبارات الموقع المذكور تحط من قدر ذوي الهمم.

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت إحالتها إلى المحكمة الإقتصادية، والتي أصدرت حُكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد مبروك، ومحمد قنديل، وسكرتير الدائرة القضائية، مصطفى يسري.