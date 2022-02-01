يرغب عدد كبير من النساء فى معرفة مدى صحة فوائد شرب الحلبة على الريق للبشرة المنشورة على صفحات السوشيال ميديا وتتناقلها الفتيات.

وفى الحقيقة أكدت الأبحاث العلمية فوائد شرب الحلبة على الريق للبشرة نتيجة امتلاك هذه البذور على كم كبير من العناصر المفيدة لصحة الجسم بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

ومن أهم أسباب فوائد شرب الحلبة على الريق للبشرة أنها تساعد على طرد السموم من الجسم مما يحسن جمال البشرة تلقائيا فهى انعكاس لحالة الجسم، كما أنها تحسن هرمون الأستروجين الذي يمنح المرأة إطلالة أكثر جمالا.



نكشف لكم فى هذا التقرير أهم فوائد شرب الحلبة على الريق للبشرة وفقا لما جاء في موقع “ pharmeasy”

فوائد شرب الحلبة على الريق للبشرة



فوائد شرب الحلبة على الريق للبشرة تفوق التوقعات فهي تساعد فى الحصول على بشرة نقية خالية من كافة الشوائب التى تجعل الوجه مفتقد للنضارة والتألق .

كما أن شرب الحلبة يوميا يحافظ على شباب البشرة ويقيها من التجاعيد حيث أن مشروب الحلبة يقضي على الجذور الحرة في أجسامنا المسؤولة عن تجاعيد الجلد والبقع الداكنة والالتهابات كما تمتلئ بذور الحلبة النابتة بمضادات الأكسدة التي تساعد على تأخير عملية الشيخوخة وترطيب بشرتك.

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هذا بالإضافة إلى أن تناول مشروب الحلبة بشكل منتظم يعالج كافة عيوب البشرة وفي مقدمتها حب الشباب الذي يؤرق الكثير من الفتيات أكثر المشاكل شيوعاً وخاصة عند المراهقين و تحتوي بذور الحلبة على مادة تعالج هذه المشكلة وهى مادة الديوسجينين التي لها خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات وتساعد هذه الخصائص على محاربة حب الشباب.

هذا بالإضافة إلى أنه عند غسل الوجه بهذا السائل أو استخدامه فى وصفات البشرة الموضعية فإنه يحقق نتائج جيدة .

حب الشباب

وصفة الحلبة لعلاج حب الشباب

وبالنسبة لوصفات البشرة فإن ماسك الحلبة المطحونة مع العسل يمنحك بشرة خالية من حب الشباب ومشرقة عند وضعه على الوجه ليلاً وغسله في الصباح، كما يمكن تجربة قناع بذور الحلبة مع دقيق الحمص واللبن الرائب حيث يقشر الجلد ولعلاج البقع الداكنة الناتجة عن حب الشباب كما أنه يمكن أن يعالج الهالات السوداء.