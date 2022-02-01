المرة الرابعة خلال عام.. تونس ترفع أسعار الوقود اليوم

أعلنت وزارة الطاقة التونسية رفع أسعار الوقود، اليوم الثلاثاء، وذلك للمرة الرابعة خلال 12 شهرا، وسط مساعٍ لكبح عجز ميزانيتها، وهو تغيير في السياسة، يرغب فيه المقرضون الدوليون في البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن سعر لتر البنزين سيرتفع اليوم الثلاثاء، إلى 2.155 دينار، من 2.095 دينار.

وتحاول تونس- التي تمر بأسوأ أزماتها المالية- الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي.

وأظهرت وثيقة للميزانية الحكومية، الشهر الماضي، أن تونس تعتزم رفع أسعار الوقود والكهرباء، وتجميد رواتب القطاع العام، وفرض ضرائب جديدة في 2022.