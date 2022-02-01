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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرة الرابعة خلال عام.. تونس ترفع أسعار الوقود اليوم

أسعار الوقود
أسعار الوقود

أعلنت وزارة الطاقة التونسية رفع أسعار الوقود، اليوم الثلاثاء، وذلك للمرة الرابعة خلال 12 شهرا، وسط مساعٍ لكبح عجز ميزانيتها، وهو تغيير في السياسة، يرغب فيه المقرضون الدوليون في البلاد.

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أبو الغيط يلتقي وزير خارجية تونس على هامش اجتماع "الخارجية العرب" بالكويت

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تونس.. فتح تتبع قضائي ضد رئيس اتحاد الفلاحين بسبب التلاعب بالأسعار

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن سعر لتر البنزين سيرتفع اليوم الثلاثاء، إلى 2.155 دينار، من 2.095 دينار.

وتحاول تونس- التي تمر بأسوأ أزماتها المالية- الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي.

وأظهرت وثيقة للميزانية الحكومية، الشهر الماضي، أن تونس تعتزم رفع أسعار الوقود والكهرباء، وتجميد رواتب القطاع العام، وفرض ضرائب جديدة في 2022.

القطاع العام صندوق النقد الدولى تونس أسعار الوقود تجميد رواتب القطاع العام

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