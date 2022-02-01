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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عامان على اختطاف فريريتش.. بايدن يحيي الذكرى الثالثة|فماذا قال لطالبان

بايدن
بايدن

دعا الرئيس الأمريكي جوبايدن  إلى الإفراج عن مارك فريريتش ، الجندي السابق في البحرية الأمريكية والمهندس المدني الذي احتجز كرهينة في أفغانستان قبل عامين ، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز.

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اختطف مارك ، من لومبارد بولاية إلينوي ،  في 31 يناير 2020 من كابول ويعتقد أنه محتجز لدى شبكة حقاني المرتبطة بطالبان، ما يجعله يدخل في عامه الثالث على اختطافه.

كان يعيش في كابول منذ عقد من الزمن و يعمل في مشاريع البناء كمهندس عندما تم اختطافه .

وقال بايدن بمناسبة الذكرى الثانية للاختطاف "تهديد سلامة الأمريكيين أو أي مدنيين أبرياء أمر غير مقبول على الدوام ، وأخذ الرهائن عمل قاسٍ وجبان بشكل خاص" .


وأضاف "يجب على طالبان إطلاق سراح مارك على الفور قبل أن تتوقع أي اعتبار لتطلعاتها في الشرعية. هذا غير قابل للتفاوض".


كان اختفاء فريريتش محاطًا بالغموض ، وكانت القضية موضوع نقاش ضئيل من قبل حكومة الولايات المتحدة.

 

في الأيام التي أعقبت القبض على فريريتش ، داهمت قوات الكوماندوز البحرية قرية واعتقلت أعضاء مشتبه بهم في شبكة حقاني المرتبطة بطالبان بينما كانت أجهزة المخابرات الأمريكية تحاول تعقب الهواتف المحمولة للرجل وخاطفيه.

وأصدرت شارلين كاكورا ، شقيقة فريريتش ، بيانًا قالت فيه إن عائلتها "ممتنة" لكلمات بايدن ، "لكن ما نريده حقًا هو أن يعود لمنزلنا ".  

وقالت "نعلم أن أمام الرئيس خيارات لتحقيق ذلك ونأمل أن تصبح عودة مارك الآمنة أولوية بالنسبة له شخصيًا".

جاء بيان بايدن بشأن فريريتش في الوقت الذي واصلت فيه أفغانستان تورطها في أزمة إنسانية بعد الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة في أغسطس.

سيطرت طالبان بسرعة على البلاد وتوقفت المساعدات الخارجية التي كانت تتدفق إلى البلاد إلى حد كبير ، مما عرض حياة ملايين الأفغان للخطر أو التضور  جوعا أو التجمد بردا حتى الموت.

في غضون ذلك ، تلقت الأمم المتحدة "مزاعم موثوقة" بأن أكثر من 100 من المسؤولين الحكوميين الأفغان السابقين والجنود وأولئك الذين عملوا مع قوات التحالف لقوا مصرعهم منذ سيطرة طالبان على الحكم  على الرغم من تأكيدات الجماعة المتشددة بأن هؤلاء الأشخاص لن يصابوا بأذى.

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