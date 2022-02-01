عميد آداب القاهرة: الجوالة والمسرح أبرز الأنشطة خلال إجازة منتصف العام

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن الأنشطة الطلابية التي يتم تفعيلها خلال إجازة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022 .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال صريح لصدى البلد ، أن كلية الأداب تشارك في عدد من الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة ، بالإضافة إلى معسكر الجوالة و بروفات المسرح والتي تبدأ يوم الاحد الموافق 6 من فبراير الجاري بعد انتهاء كافة الطلاب من امتحانات الفصل الدراسي الأول .

وكان قد أعلن الدكتور شريف شاهين ، عن موعد عقد امتحان القبول الشفوي قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات للطلاب المتقدمين ببرنامج الدراسات العليا بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2021 .

وقال الدكتور شريف شاهين إن امتحان القبول الشفوي قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات للطلاب المتقدمين ببرنامج الدراسات العليا لبرنامج الدكتوراه يوم الخميس الموافق 3 من فبراير القادم في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وأكد الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعي وداخل لجان الامتحان.

وأشار "شاهين"، إلى أن من يخالف ذلك يمنع من دخول الامتحان، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب من الإصابة بأي سوء.