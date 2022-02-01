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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد حوادث الدفايات وتسرب الغاز.. نصائح مهمة للتعامل مع الأجهزة الكهربائية والسخانات

صدى البلد

حذر فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، من استخدام الدفاية الكهربائية لفترة طويلة، متابعا:" الدفايا الكهربائية تعمل على حرق الأكسجين، ولذلك نحذر من ترك الدفايات خلال النوم.

 

وقال "فتحي الطحاوي" ، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، : " نحذر من وضع الدفايات بالقرب من الأقمشة، منعا للأشتعال، متابعا: دفايات الزيت هي الأقل خطورة ولكنها تستهلك كمية كهرباء كبيرة.

 

وأضاف: أفضل استخدام السخانات الكهربائية، لكونها أقل خطورة، متابعا:" معظم حالات الاختناق تحدث بسبب السخانات الغاز".

 

واسترسل:" احذر من استخدام المشترك الكهربائي المتعدد، متابعا: الدفايا الكهربائية يمكن أن تتسبب في حدوث ماس كهربائي يؤدي إلى حدوث حريقة.

 

وأوضح:" وضع الدفايات على أرضية خشب أو بلاستك أمر شديد الخطورة، ولذلك نفضل وضعها على مواد غير قابلة للاشتعال، مشددا على ضرورة شراء الأجهزة الكهربائية من أماكن مضمونة.

الدفاية الكهربائية الأجهزة الكهربائية الادوات المنزلية الأكسجين السخانات الكهربائية اخبار التوك شو

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