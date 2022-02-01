بعد حوادث الدفايات وتسرب الغاز.. نصائح مهمة للتعامل مع الأجهزة الكهربائية والسخانات

حذر فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، من استخدام الدفاية الكهربائية لفترة طويلة، متابعا:" الدفايا الكهربائية تعمل على حرق الأكسجين، ولذلك نحذر من ترك الدفايات خلال النوم.

وقال "فتحي الطحاوي" ، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، : " نحذر من وضع الدفايات بالقرب من الأقمشة، منعا للأشتعال، متابعا: دفايات الزيت هي الأقل خطورة ولكنها تستهلك كمية كهرباء كبيرة.

وأضاف: أفضل استخدام السخانات الكهربائية، لكونها أقل خطورة، متابعا:" معظم حالات الاختناق تحدث بسبب السخانات الغاز".

واسترسل:" احذر من استخدام المشترك الكهربائي المتعدد، متابعا: الدفايا الكهربائية يمكن أن تتسبب في حدوث ماس كهربائي يؤدي إلى حدوث حريقة.

وأوضح:" وضع الدفايات على أرضية خشب أو بلاستك أمر شديد الخطورة، ولذلك نفضل وضعها على مواد غير قابلة للاشتعال، مشددا على ضرورة شراء الأجهزة الكهربائية من أماكن مضمونة.