ياسمين الخطيب تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

شاركت الإعلامية والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمى على موقع “فيسبوك”، صورة لها من أحدث ظهور لها.



وظهرت ياسمين الخطيب فى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت برنس، مما نال إعجاب متابعيها.

وولدت ياسمين سيد عبد اللطيف الخطيب في عام 1981 بالقاهرة لأب مصري، وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينيات (المطبعة المصرية)، ومؤلف كتاب "الفرقان" الذي أثار ضجة كبيرة.

بدأت العمل الإعلامي بأحد برامج قناة "روتانا مصرية"، من خلال فقرة ثقافية عن أهم الكتب والجوائز الأدبية، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف، تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق «من الآخر»، كانت مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية.