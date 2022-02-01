أحمد كامل يطرح "لعبتك" ويتخطى حاجز النصف مليون

طرح الفنان أحمد كامل عبر صفحته الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” أغنيته الجديدة لعبتك .

أغنية لعبتك من كلمات مصطفى ناصر ومن الحان وغناء أحمد كامل ، وقد حققت ما يزيد عن 600 ألف مشاهدة بعد طرحها بـ20 ساعة فقط .

وكانت أغنية “على عيني” للفنان أحمد كامل، حصدت تريند رقم 1 بعد يوم واحد من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع “ يوتيوب” متفوقاً على كل من محمد رمضان وأنغام وأحمد سعد وحسن أبو الروس.

كما تجاوزت الأغنية لمطربها أحمد كامل الـ 14 مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية على موقع “يوتيوب”، وتقول كلمات الأغنية: ""انا كداب .. انا مانستش .. فضلت استنى واتاري حكايتنا اللي مستنتش .. ومهما بغني لغيابك وللنسيان .. رجوعك غنوة لسة ف قلبي ماتغنتش".