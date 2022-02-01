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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صقيع وشديد البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة.. تغطية خاصة

الأرصاد الجوية تحذر
الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأيام القادمة

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم 1 فبراير، خاصة في الليل الذي يشهد طقسًا شديد البرودة على كافة الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد. 

وتشهد حالة الطقس اليوم أجواء مائلة للبرودة في النهار على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ويبدو معتدلًا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشفت الأرصاد عن الظواهر الجوية اليوم، ومنها ظهور الأتربة العالقة على مدن القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشرقية، مدن القناة، وسط سيناء وشمال الصعيد، فيما يوجد نشاط رياح على مناطق السواحل الغربية تأتي مثيرة للأتربة والرمال بعض الأحيان.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

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