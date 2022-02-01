عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد حبس معلمة سخرت من طالب..تعرف على عقوبات التنمر وحالات تشديد حكم القضاء

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

قضت محكمة جنح شبرا بالقاهرة، بمعاقبة المعلمة المتهمة بالتنمر على طالب في مدرسة بشبرا بالحبس سنة وكفالة ١٠٠٠ جنيه.

ووفقًا لبيان النيابة، أحيلت مُعلمة بإحدى المدارس في منطقة شبرا بالقاهرة، إلى المحاكمة الجنائية، لتنمرها على طفل من طلاب الدمج المحتاجين للرعاية، وذلك بتعديها عليه بالقول بعبارات، قصدت منها الحطّ من شأنه، ووضعه موضع السخرية في محيطه الاجتماعي، وذلك  أثناء انعقاد حصة مدرسية.

 

ويستعرض موقع صدي البلد، عقوبات التنمر وحالات تشديد العقوبة فيما يلى:

ووفقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018، فقد تم إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر، إلى القانون، حيث تنص على معاقبة المتنمر على الشخص من ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ، ولا تزيد عن 100 ألف جانيه، أو بهاتين العقوبتين . 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتوليين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان المجني عليه مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً له أو عند من تقدم ذكرهم ، أما إذا اجتمع الظرفان، فيطبق الحد الأدنى للعقوبة . 

 

عقوبة التنمر في قانون العقوبات

أما عن عقوبة التنمر بشكل عام في أحكام قانون العقوبات، فقد تم إضافة مادة للقانون العام الماضي برقم 309 مكرر ب، والتي أوردت تعريفاً للتنمر وتنص على ما يلي :

- يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

 -عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

- تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه

-تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

-مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

ذوي الإعاقة عقوبات التنمر عقوبة التنمر الأشخاص ذوي الإعاقة قانون العقوبات المحاكمة الجنائية قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد جواو كانسيلو حتى 2027

الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية ورياح مثيرة للرمال اعتبارا من الخميس

هل يجوز قضاء صوم رمضان في رجب بـ نيتين؟.. الإفتاء تجيب

حمو بيكا: أفلام محمد رمضان سبب الأغاني الخارجة

أمريكا تجلي صحفييها من أوكرانيا.. وروسيا تكشف السبب

جنرال موتورز: سنتفوق على تسلا في السيارات الكهربائية بحلول 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: موجة برودة وأمطار ورياح الخميس والجمعة.. تفاصيل

شاب يقتل شقيقه المتحول جنسيًا.. ورد فعل صادم من عائلته

صحيفة كاميرونية: إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا قبل موقعة الكاميرون

كيفية التقديم على وحدات دار وسكن وجنة مصر بمقدم 40 ألف جنيه

مصدر بمنتخب مصر ينفي إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

الأرصاد تحذر: منخفض جوي جديد يضرب البلاد بداية من الخميس القادم

كوارث وفضائح.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون

عودة عدم الاستقرار.. الأرصاد: موجة أمطار جديدة تضرب البلاد لمدة 48 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زقاق المدق.. بثينة رشوان تكشف تفاصيل عودتها ورفضها الزواج من مخرج شهير بندوة صدى البلد|شاهد

شاب يقتل شقيقه المتحول جنسيًا.. ورد فعل صادم من عائلته

خليكم في حالكم| فنانات خلعن الحجاب بعد فترة من ارتدائه.. بماذا بررن موقفهن؟

شاهد.. تجمد المياه في البراميل والشلالات بسانت كاترين

فيديو

بعد إنجاب 4 سنتزوج قريبا.. كريستيانو يحدد موعد زفافه على جورجينا |فيديوجراف

صقيع وشديد البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة.. تغطية خاصة

فيديو جراف.. دمار.. ماذا فعلت العاصفة مالك في أوروبا

أصدقاء مي حريري يحتفلون بعيد ميلادها وتحضر لأغنية جديدة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ