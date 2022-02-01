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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمناسبة عيد الشرطة

الداخلية تطلق قافلة مساعدات لسكان مدينة الأمل.. صور

صدى البلد

نظمت وزارة الداخلية، عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية “مواد غذائية” على المواطنين بمدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقاً".
     
وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الدخلية على التواصل المجتمعى مع المواطنين ومشاركتهم الإحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة تلك المناسبة الوطنية التى جسدت تلاحم المواطنين مع شرطتهم للدفاع عن الوطن.

وذلك إحتفالاً بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة ، وإستمراراً للدور المجتمعى بكافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية .

وزارة الداخلية قوافل إنسانية مواد غذائية

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