عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طلاب القاهرة وحلوان والازهر يسحبون ملفات مندوب مساعد بمجلس الدولة.. اليوم

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قرر مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الإعلان عن قبول تقديم طلبات تعيين دفعة 2021، للذكور والإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس، من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

وأعلن المجلس، عن أن الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.

مواعيد الجامعات لسحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة "ذكور وإناث"

مجلس الدولة: الكود المؤسسي 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد لدفع رسوم التعيين

مواعيد سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة من الجامعات المصرية وترتيبها؛ كالتالي:- 


- جامعة القاهرة - جامعة الأزهر فرع القاهرة- جامعة حلوان يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير.
- جامعة عين شمس- جامعة الزقازيق- جامعة المنصورة يوم الخميس الموافق 3 فبراير.
- جامعة الإسكندرية - جامعة الأزهر فرع دمنهور- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر - جامعة جنوب الوادي، يوم السبت الموافق 5 فبراير.
- جامعة طنطا - جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف، جامعة الأزهر فرع طنطا - جامعة الأزهر فرع أسيوط جامعة سوهاج يوم الأحد الموافق 6 فبراير.
- أكاديمية الشرطة- جامعة المنوفية- جامعة السادات- جامعة بنها يوم الاثنين الموافق 7 فبراير.
- جامعة بني سويف - جامعة المنيا- جامعة أسيوط - جامعة أسوان يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير.
- جامعات آخرى- جامعات التخلفات يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير.
وذلك من التاسعة صباحاً وحتي الرابعة عصراً.

مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة طلبات تعيين دفعة 2021 دفعة 2021

موضوعات متعلقة

مواعيد الجامعات لسحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة "ذكور وإناث"

مجلس الدولة: الكود المؤسسي 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد لدفع رسوم التعيين

للمرة الثانية.. مجلس الدولة يلٌزم الازهر بدفع 50 ألف جنيه

دعوى لتعيين معيد مستبعد من التدريس بـ طب الأزهر

ترشيحاتنا

صدام جديد مع كارتيرون.. المدير الفني يرفض أحمد عيد

بعد التعاقد على مدفع EGY k9A1| مسئول بـ«هانوا» الكورية: التعاون مع مصر له «طابع خاص»|صور

حكم صيام أول رجب .. وهل يجوز صوم الشهر كاملا؟ الإفتاء تحسم الجدل

دعاء شهر رجب .. 12 كلمة قبل النوم تغفر الذنوب وتفتح أبواب الخير

شهر رجب وأفضل اعماله.. الإفتاء تحذر من الوقوع في هذين الأمرين

بعد توجيه السيسي.. برلمانية تطالب بالتوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبة وياسمين.. طقس الخميس والجمعة يرعب المصريين .. التفاصيل كاملة

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

كاف يعلن رسمياً عقوبات مباراة مصر والمغرب

كيفية التقديم على وحدات دار وسكن وجنة مصر بمقدم 40 ألف جنيه

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

نقل الدكتور هاني الناظر للمستشفى متأثرا بـ كورونا | تفاصيل

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

قبل مواجهة الكاميرون.. إصابات منتخب مصر مستمرة بـ الكان..7 لاعبين في5 مباريات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

القوات المسلحة تعلن رسمياً التعاقد على المدفع الكوري الجنوبي k9 بتصنيع محلي

عايز سيارة ويكمل تعليمه.. طالب ثانوي يبتز إيلون ماسك لإيقاف تتبع طائرته الخاصة

زقاق المدق.. بثينة رشوان تكشف تفاصيل عودتها ورفضها الزواج من مخرج شهير بندوة صدى البلد|شاهد

فيديو

أنت عايز واحد يلتك علقة.. مبروك عطية يشن هجوما على إسلام البحيري |فيديوجراف

ربنا يسترها.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون|فيديو جراف

قلب ابني عليا حجر .. بوسي تحظر والدها وابن شريفة ماهر يضربها “فيديو”

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ