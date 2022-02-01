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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أقارب أسرة الشرابية: اثنين من الضحايا عادا قبل الحادث بيوم

عزاء الأسرة
عزاء الأسرة

قال أحد أقارب الأسرة التى لقيت مصرعها إثر تسرب الغاز بمنطقة الشرابية، إن الأب محمد شكرى علي الرغم من معيشته بالقاهرة، إلا أنه كان دائم الود لعائلته بقرية ترسا التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وأضاف أن عائلة المتوفى تلقت اتصالا تليفونيا من جيران المتوفيين بمنطقة الشرابية بالقاهرة، بوجود تسرب غاز بالسخان فقاموا بكسر باب الشقة والدخول لها ليجدوا كل أفراد الأسرة فارقوا الحياة.

وأضاف أن نجلي المتوفى كانا يقطنان بشقة بمنطقة أكتوبر بالجيزة نظرا لدراستهم إلا أنه قبل الواقعة بيوم وصل أبناءه لشقتهم ومحل إقامتهم بمنطقة الشرابية وحدثت الفاجعة ورحلوا جميعا تاركين إرثا من الحب والأخوة مع كل أبناء القرية، وأيضا حالة من الحزن الشديد علي رحيلهم بهذا الشكل المأساوي. 

وأشار إلى أن الأب هو مدير مدرسة الطبري الثانوية بمصر الجديدة والأم مُحفّظة قرآن، قائلا: "كانوا طيبين وابتهم الكبرى سارة 26 عاما كانت تستعد للزواج بعد شهر ولكن القدر شاء أن تزف إلى المقابر" مع والدها وأسرتها".

وكانت مقابر قرية ترسا التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية قد استقبلت جثامين أب وأم و5 أبناء توفوا نتيجة الاختناق بسبب تنفس غاز السخان أثناء نومهم بشقتهم بمنطقة الشرابية بالقاهرة، حيث اتشحت قرية ترسا بالسواد والحزن خلال تشييع الجثامين ال 7 لمثواهم الأخير.

وشارك الآلاف من أبناء قرية ترسا التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية وأجوارها في تشييع الجثامين وهم محمد شكري 58 سنة مدير مدرسة الطبري بالقاهرة، والزوجة ربة منزل، والإبنة الكبرى سارة صاحبة الـ 26 عام، وعمر صاحب الـ 23 عام، الطالب بكلية الهندسة، وعاطف 19 عام الطالب بالمرحلة الثانوية، وسما 15 عاما، وسمية 13 عام الطالبان بالمرحلة الإعدادية.

فيما كشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية حول الواقعة، أن الوفاة نتيجة تعرضهم لحالة الاختناق بسبب تسريب الغاز، بسبب حدوث تلف في السخان، أدى إلى تسريب الغاز أثناء نومهم، مما أدى إلى مصرعهم جميعا.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد وجود حالات وفاة داخل شقة بمنطقة الشرابية انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن 7 أشخاص من أسرة واحدة سيدة وزوجها و5 من أبنائهم فارقوا الحياة نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز ، تم نقل الضحايا إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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