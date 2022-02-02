كيف تفوقت معدل نمو صادرات الغاز الطبيعي المصرية على أمريكا وقطر وأستراليا؟

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن مصر حققت طفرة وقفزة عالمية في زيادة معدل صادرات الغاز المسال خلال عام 2021، فقد بلغت صادراتها 6.5 مليون طن مقابل 1.5 مليون طن عام 2020 بمعدل نمو سنوي بلغ 385% ، وفقا لتقرير منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، موضحا أن هذه النسبة تمثل أعلى نسبة نمو عالميا مقارنة بالدول المصدرة للغاز خلال عام 2021 .



وأضاف غراب، أن ما حققته مصر في صادرات الغاز الطبيعي خلال عام 2021 هو أعلى معدل لصادراتها منذ عام 2011، لتصل مصر إلى مركز مؤثر ودور رئيسي في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، موضحا أن معدل نمو صادرات مصر من الغاز الطبيعي تفوق على استراليا وأمريكا وقطر خلال عام 2021، مشيرا إلى أن التقارير الرسمية تؤكد أن مصر حققت قفزة مرتفعة في الربع الأخير من عام 2021 من صادرات الغاز المسال بلغت 2.1 مليون طن بينما بلغت خلال نفس الفترة من عام 2020 مليون طن فقط بزيادة بمقدار 109 % .



أوضح غراب، أن الأسباب وراء القفزة التي حققتها زيادة الصادرات المصرية في الغاز الطبيعي المسال ترجع إلى الزيادة الكبيرة في معدلات الانتاج، إضافة إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة بدمياط والذي كان متوقفا منذ 8 سنوات فقد بدأ العمل به في فبراير الماضي، والذي تبلغ طاقته الانتاجية ما يقارب الـ 5 مليون طن سنويا، إضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج من مجمع ادكو حتى وصلت طاقته الانتاجية 7.2 مليون طن سنويا، موضحا أن أبرز الهند وباكستان وتركيا والصين أبرز الدول المصدر لها الغاز المسال الناتج من مجمع إسالة دمياط والذي ساهم في تصدير 2.2 مليون طن فقط منذ فبراير الماضي لنهاية عام 2021 .



ولفت غراب، أن اكتشافات الغاز خلال الآونة الأخيرة في مصر منها حقلي ظهر وأتول ساهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلي، موضحا أن الحكومة قامت بتنفيذ 30 مشروعا خلال الفترة الأخيرة لتنمية وتطوير حقول الغاز الطبيعي لزيادة معدلات الانتاج، منها مشروع استكمال تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل بالبحر المتوسط، يهدف لإنتاج 850 مليون قدم مكعب من الغاز، إضافة إلى استكمال تنمية حقول شمال سيناء يهدف لإنتاج 45 مليون قدم مكعب غاز يوميا، إضافة إلى توسعات تسهيلات المعالجة بحقل أتول وذلك لإنتاج 5 مليون قدم مكعب يوميا من غاز الشعلة،ومشروع استغلال غازات بحار شمال غرب الشركة العامة للبترول لإنتاج 15 مليون قدم غاز، وغيرها من المشروعات .



ولفت غراب، إضافة إلى توقيع وزارة البترول 99 اتفاقية مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز الطبيعي، هذا بالاضافة إلى زيادة معدلات الانتاج في خطوط الغاز في مصانع أبو قير والعامرية، ما ساهم في تنامي معدل صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى المساهمة في جعل مصر مركزا إقليميا للطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط .



ورصد غراب، أهم الدول المستوردة للغاز الطبيعي المصري منها باكستان والهند وتركيا والصين وإسبانيا واليابان والكويت وبلجيكا وكرواتيا وبنجلاديش وفرنسا وهولاندا، موضحا أن أهم الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي هي مصر والإمارات والجزائر وقطر ، مشيرا إلى وصول صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2021 إلى 111.7 مليون طن، واستحواذها على حصة سوقية عالمية بلغت 29.4 % ما يؤكد ريادتها، مشيرا إلى أن بلوغ الإنتاج المحلي لمصر من الغاز الطبيعي إلى 6.7 مليار قدم مكعب يوميا .