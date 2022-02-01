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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مواجهة ساخنة بين رضا البلتاجي واتحاد الكرة بسبب بكاري جاساما.. فيديو

بكاري جاساما
بكاري جاساما

قال  إيهاب الكومي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه في حال رفض الاتحاد الأفريقي الاحتجاج الذي قدمه الاتحاد المصري لتعيين بكاري جاساما حكم لمباراة مصر والكاميرون، سوف يتم سفر أعضاء من اتحاد الكرة لمتابعة الأمور عن قرب.

وأشار الكومي، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، إلى أن المنتخب المصري الأقرب للفوز إذا كانت المباراة بين أقدام اللاعبين فقط دون أخطاء تحكيمية، قائلا: « ولو أصر الاتحاد الافريقي على بكاري جاساما، لله الأمر من قبل ومن بعد، هنعمل إيه يعني!».

ولفت  عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم إرسال «سي دي» بكافة أخطاء الحكم في مبارة المغرب للاتحاد الإفريقي، وتم رصد أكثر من 12 خطأ تحكيمي.

وأضاف الكومي، أن الجمهور المصري ليس لديه ثقة في بكاري جاساما، لأن رصيده كبير من الأخطاء مع الفرق المصرية، منوها بأن كل هذه شكوك تثير مخاوف المصريين.


وأكد  أن الحكم جوميز كان مرشحا لإدارة مباراة مصر والكاميرون ولكن تم استبداله ببكاري جاساما.
 

ومن جانبه رفض رضا البلتاجي، الحكم الدولى السابق، الاحتجاج الرسمي الذي تقدم به اتحاد الكرة المصري ضد بكاري جاساما حكم مباراة مصر ضد الكاميرون؛ والمقرر إقامتها الخميس المقبل في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال رضا البلتاجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، موجهًا حديثه لموسى: «اتخضيت من مقدمة حضرتك»، لافتًا إلى أن مصر جميعها متضامنة مع المنتخب «ونحن الأقرب للمباراة النهائية والفوز بالبطولة».

وأضاف رضا البلتاجي، أن محمد صلاح واجهة مشرفة عظيمة «جه في توقيت احنا في أمس الحاجة إليه»، وصلاح سيتعامل مع الحكم بخبرته «يعرف يضغط عليه في إطار القانون».

وتابع رضا البلتاجي أن محمد صلاح يملك من الرقي ما يجعل الآخرين لا يغضبون منه، مؤكدًا أن جاساما حكم دولي منذ حوالي 15 سنة «وأجزم أنه أحد الحكام الكبار؛ وأدار مباراة مصر والكونغو المؤهلة لكأس العالم 2018 باقتدار، وشارك في 2 كأس عالم».

ولفت رضا البلتاجي إلى أن الحكم الجامبي بكاري جاساما لن يجازف باسمه أو سمعته في مباراة مصر والكاميرون المقبلة، لافتًا إلى أن شعب الكاميرون مؤدب جدًا والعالم يراقب المباراة المقبلة، موضحًا أن الرئيس السيسي كان حريصًا (منذ توليه الحكم) على تعزيز التواصل مع القارة الإفريقية.

وعن مخاوف المصريين من تحكيم جاساما؛ أوضح رضا البلتاجي أن الإعلام له دور في هذا الأمر، مؤكدًا أن حكم مباراة مصر والمغرب «لو أنا مكانه كان لازم أدي إنذار لوائل جمعة وكيروش، وهاجمناه بعنف ما يستحقوش؛ الحكم لم يظلم منتخب مصر؛ وكان ليه بعض الأخطاء».

 

وأوضح الكومي، أنه يتم إجراء مسحات طبية لجميع لاعبي المنتخب يوميا للتأكد من سلبية مسحتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وقدم الاتحاد المصري لكرة القدم احتجاجا رسميا للاتحاد الافريقي لكرة القدم على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة الكاميرون ومصر المقرر إقامتها بعد غد في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في الكاميرون.

كما قدم الاتحاد المصري لكرة القدم للكاف عريضتين تضمن كل منها ردودًا كاملة عما حدث في أعقاب نهاية مباراة مصر والمغرب، وملابسات عدم تمكن المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش من حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة نفسها.
 

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