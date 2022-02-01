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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكبار خارج الخدمة .. كل ما تريد معرفته عن نصف نهائي كأس الرابطة

كأس رابطة الاندية
كأس رابطة الاندية المصرية المحترفة

اكتمل عقد المربع الذهبي لبطولة كأس رابطة المحترفين المصرية في نسختها الأولى التي أقيمت خلال فترة التوقف الدولي أثناء مشاركة منتخب مصر الأول كرة القدم  لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة حاليا بالكاميرون.

وانطلقت بطولة كأس الرابطة في 12 يناير الماضي بمشاركة 18 فريقا من بطولة الدوري المصري الممتاز التي تم إيقافها اعتبارًا من يوم 27 ديسمبر 2021 حتى يوم 6 فبراير 2022 طبقًا للأجندة الدولية.


وتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الرابطة كل من فيوتشر، الإسماعيلي وغزل المحلة بعد احتلال صدارة مجموعاتهم في المسابقة، بينما حجز إنبي مقعده في المربع الذهبي كأفضل فريق حصل على المركز الثاني.

ووفقا للوائح البطولة، تم توزيع الأندية الـ18 على ثلاث مجموعات، كل مجموعة تضم 6 أندية على رأسها الأهلي، الزمالك وبيراميدز، ليخوض كل فريق خمس مباريات خلال الدور الأول (مرحلة المجموعات).

خروج الكبار

ودع كل من الأهلي، الزمالك وبيراميدز النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة، حتى أن قطبي الكرة المصرية احتلوا المركز الأخير في مجموعتيهما، خاصةً في ظل غياب لاعبيهم الدوليين المتواجدين في الكاميرون رفقة المنتخب الوطني.

 

نصف النهائي

اكتمل عقد المتأهلين للمربع الذهبي لكأس الرابطة بعد انضمام غزل المحلة وإنبي إلى فيوتشر والإسماعيلي في الدور قبل النهائي.

وتصدر غزل المحلة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن إنبي الوصيف، الذي تأهل إلى المربع الذهبي باعتباره أفضل فريق حصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث للبطولة، بعد التفوق بفارق الأهداف على الاتحاد السكندري الذي جمع نفس الرصيد (11 نقطة) بالمجموعة الأولى.

جاء هذا في الوقت الذي تصدر فيه فيوتشر المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، والإسماعيلي المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط.

وبالتالي حجزت أندية فيوتشر، الإسماعيلي، غزل المحلة، وإنبي مقاعدها في المربع الذهبي للبطولة، لكن دون تحديد أطراف مباراتي الدور نصف النهائي حتى الآن، ومن المنتظر إجراء قرعة لمعرفة الطريق نحو المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الدور نصف النهائي لكأس الرابطة خلال شهر يونيو المقبل.

جوائز البطولة

حصل كل نادِ على 100 ألف جنيه نظير مشاركته في البطولة، وضمنت أندية المربع الذهبي الحصول على 250 ألف جنيه إضافية على الأقل بعد تأهلها إلى نصف النهائي.

أما الفائز بلقب البطولة سيحصل على مليون ونصف جنيه، بينما يحصل الوصيف على مليون جنيه.

وسيحصل صاحب المركز الثالث على نصف مليون جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الرابع على ربع مليون جنيه، وفقا لتصريحات عامر حسين، عضو لجنة المسابقات برابطة الأندية وعضو اتحاد الكرة المصري.

كأس رابطة المحترفين المصرية منتخب مصر كأس الأمم الافريقية الدوري المصري فيوتشر الاسماعيلي غزل المحلة

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