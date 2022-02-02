نشاط للرياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس يومي الخميس والجمعة |فيديو

اليوم أكثر دفئاً

أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط رياح ومنخفضاً جوياً على كافة أنحاء الجمهورية تبدأ غدًا الخميس .

وأضاف محمود القياتي، في مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء أمس الثلاثاء، أنه بداية من يوم الخميس يبدأ المنخفض الجوية التحرك من الشرق إلى الغرب ومع مرور هذا المنخفض تتأثر البلاد، ويصاحبه نشاط رياح، وتساقط أمطار خفيفة للمتوسطة.



وتابع الدكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس هذه هي أبرز سمات فصل الشتاء خاصة أننا في شهر يناير، لافتاً إلى أن موجة الطقس السيئ الحالية طويلة لمدة 20 يوما في شهر يناير الماضي.

وتابع الدكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الأربعاء أكثر دفئاً من الثلاثاء، وهذا الأمر هو الذي يشعرنا بالأزمة في حالة الطقس، مستدركًا أن هناك تقلبات في حالة الطقس يومي الخميس والجمعة.

