البريد: لدينا مركز مراقبة نتحكم منه لعدم حدوث تكدسات بالفروع

قال إيهاب أبو بكر الصديق، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي، إن البريد لديه 4200 فرع على مستوى الجمهورية، و هذا رقم كبير، وهناك سيارات تقوم بنفس الدور حالة تواجد زحام، أو فى ساعات الذروة.

وأضاف أبو بكر الصديق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة، المذاع على التلفزيون المصري، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن جميع المكاتب منفذة بشكل واحد، ولا يتم التفرقة فى الشكل، ولكن هناك مركز مراقبة نتحكم منه؛ لعدم حدوث تكدسات على مكاتب البريد.

ولفت إلى أن البريد يتميز بـ دفتر التوفير، والجيل الحالي لا يعلم ذلك، ولكن يعلمون "الموبايل أبس أو الكريدت كاردز"، ولذلك تم توفير خدمات رقمية جديدة للاستفادة منها.