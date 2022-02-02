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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون عن مواعيد و مواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 2 فبراير 2022، غرة شهر رجب 1443 هجرية.

حكم نسيان التشهد الأخير في الصلاة .. الإفتاء تجيب

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مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 5:16 صباحاً
أذان الظهر 12:09 صباحاً
أذان العصر 3:11  مساءً
أذان المغرب 5:33  مساءً
أذان العشاء 6:52 مساءً

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:22 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:14 صباحاً
موعد أذان العصر 3:15 مساءً
موعد آذان المغرب 5:37 مساءً
موعد أذان العشاء 6:57 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 5:12 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً
موعد  أذان العصر 3:06 مساءً
موعد أذان المغرب 5:28 مساءً
موعد أذان العشاء 6:48 مساءً  

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 5:02 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:57 صباحاً
موعد أذان العصر 3:02  مساءً
موعد أذان المغرب 5:24 مساءً
موعد أذان العشاء 6:42 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد صلاة الفجر 5:41 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:38 صباحاً
موعد أذان العصر 3:48 مساءً
موعد أذان المغرب 6:11 مساءً
موعد أذان العشاء 7:27 مساءً

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