تفاصيل افتتاح اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

افتتح اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات الدورة ٢٥ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية "اليوبيل الفضي"، الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية.

وذلك من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك على المسرح الروماني بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وتستمر فعالياته حتى ٣٠ أكتوبر الجاري.

واستهل محافظ الإسماعيلية كلمته قائلًا "نلتقي اليوم لنحتفل باليوبيل الفضي وانطلاق الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، هذا المهرجان الذي أصبح على مدار تاريخه واحدًا من أبرز الفعاليات الثقافية والفنية في مصر والعالم العربي، ونافذة تطل منها مصر برسالة سلام ومحبة إلى الإنسانية جمعاء".

وقدم التحية إلى فرق الفنون الشعبية المشاركة من مختلف دول العالم، التي جاءت لتقدم على أرض الإسماعيلية لوحات فنية تجسد ثراء التراث الإنساني المشترك، وتؤكد أن الفن لغة عالمية قادرة على مد جسور المحبة والتواصل بين الشعوب مهما اختلفت لغاتهم وثقافاتهم.

وأوضح "أكرم" أن اختيار الإسماعيلية عاصمة للثقافة والفنون لم يأت من فراغ، بل هو تتويج لتاريخ طويل من العطاء والإبداع، فهي مدينة القناة والعبور والنصر، مدينة التنوع والجمال، التي احتضنت عبر تاريخها ثقافات متعددة، وامتزجت على أرضها الوطنية بالانفتاح، والفن بالهوية والحفاظ عليها.

وقال محافظ الإسماعيلية: "اليوم، وفي ظل الجمهورية الجديدة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تؤمن أن التنمية لا تكتمل إلا بالثقافة، وأن الفن ليس رفاهية، بل قوة ناعمة تصون الهوية، وتعزز الانتماء، وتواجه الفكر المتطرف بالوعي والجمال، تستعيد الإسماعيلية مكانتها كمنارة للفن والثقافة، في وقت تبني فيه مصر حاضرها وتستشرف مستقبلها على أسس من الوعي والمعرفة والإبداع".

وتابع محافظ الإسماعيلية قائلًا: "يطيب لي أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد للثقافة المصرية روحها، ودعم المبادرات التي جعلت للفن مكانته المستحقة في بناء المجتمع والإنسان".

وأضاف "أكرم" أن مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في هذه الدورة يحمل رسالة واضحة وهي أن الثقافة هي سلاحنا في معركة الوعي، وأن الفن هو لغة السلام التي تخاطب بها مصر العالم. فالفن ليس ترفًا، وإنما هو ركن أصيل في بناء الإنسان وترسيخ قيم التسامح والمحبة والجمال.

مضيفًا أن هذا المهرجان يشارك به ٢٥ فرقة يمثلون ١٣ دولة من بينهم مصر ويزيد عدد الفرق الأجنبية المشاركة هذا العام بحوالي خمسة فرق من بينها فرق تشارك لأول مرة.

متوجهًا بالشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة على ما يقدمه لمحافظة الإسماعيلية من دعم ورعاية وتعاون مستمر لإثراء الحياة الثقافية بمحافظة الإسماعيلية، فكان خير داعمًا منذ أطلقنا مبادرة الإسماعيلية عاصمة الثقافة والفنون والتي بدأت أكتوبر الماضي ومستمرة حتى الآن.

كما توجه "أكرم" بالشكر للدكتور عبد المنعم عمارة، ابن الإسماعيلية العاشق لها، وصاحب البصمة المميزة ومؤسس المهرجان في دورته الأولى عام ١٩٨٦، ولكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث الكبير، ولجميع الدول والفرق المشاركة التي أسهمت في تجديد صورة مصر كقلب نابض للثقافة والفنون.

ومن جهته أعرب" اللبان" عن سعادته بالاحتفال هذا العام باليوبيل الفضي للمهرجان، بمشاركة ٢٥ فرقة مصرية وأجنبية تمثل ثقافات أربع قارات، يلتقون هنا على مسرح واحد ليعزفوا سيمفونية الفرح الإنساني بلغة عالمية لا تعرف حدودًا ولا فوارق.

وتابع رئيس الهيئة قائلًا: أحييكم جميعًا بتحية الفنون والثقافة وأرحب بكم في محافظة الجمال والنضال محافظة الإسماعيلية، التي تستضيفنا اليوم لنحتفل معا بانطلاق واحد من أهم المهرجانات الدولية للفنون الشعبية في دورته الخامسة والعشرين، مهرجانًا بات عنوانًا للتواصل الإنساني والتنوع الثقافي، ومرآة تعكس روح الشعوب في أبهى صورها.

أُوضح أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية لم يكن مجرد فعالية فنية، بل هو على مدى تاريخه مدرسة في المحبة والتعايش، ومنصة تعبير صادق عن الهوية المصرية المنفتحة على العالم، موضحا أنه على أرض القناة، أرض البطولات والتاريخ، تجتمع اليوم فرق من مختلف القارات لتقول للعالم إن الفن الشعبي هو لغة الشعوب حين تصمت السياسة، وجسر القلوب حين تبتعد المسافات.

وأكد أن هذا المهرجان هو تجسيد حي لرؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان وصون الهوية الثقافية، وتعزيز مكانة مصر كمنارة للفنون والثقافة والإبداع.

كما توجه بالشكر لكل من أسهم في خروج هذا الحدث بهذا المستوى الرفيع: الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية على الدعم الكبير الذي قدماه لإقامة المهرجان بهذه الصورة المشرفة، وإلى الزملاء في الهيئة العامة لقصور الثقافة كل في موقعه، والعلاقات الثقافية الدولية، ولجميع الشركاء من الوزارات والهيئات الوطنية. ولجميع الفرق المشاركة من مصر ومختلف الدول، وكل المبدعين والعاملين الذين جعلوا من هذا المهرجان عرسًا ثقافيًّا يليق بمصر وتاريخها العريق.

ومن جانبه قال الفنان ماهر كمال مدير المهرجان ومخرج الحفل، أن الإسماعيلية اليوم تحتفل بالدورة الفضية لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، ذلك الحدث الذي يجمع شعوب العالم على أرض واحدة، حيث تتحدث الفنون بكل لغات الإنسانية، في مشهد يجمع كل معاني التسامح والجمال.

وأشار إلى أن الإسماعيلية ستظل دائما مدينة للفن والتنوع والجمال. وستبقى الفنون الشعبية لغتنا المشتركة التي توحد بها البشر، مشيرًا أن الإسماعيلية تفتح اليوم ذراعيها تستقبل كل الثقافات.

وأضاف أن المهرجان استطاع أن يرسخ مكانته كأحد أهم المهرجانات الدولية التي تجمع بين الفن والتراث وأن يكون منصة للحوار الثقافي بين الشعوب، ومساحةً للتعبير عن الهوية بروح من الانفتاح والمحبة.

كما قدم الشكر إلى وزارة الثقافة المصرية وقياداتها الداعمين لمسيرة هذا المهرجان، إلى محافظ الإسماعيلية لدعمه ليس فقط للمهرجان ولكن لكل الأنشطة الثقافية والفنية والتي جعلت من محافظة الإسماعيلية محافظة التنوير وعاصمة للثقافة والفنون.

وأوضح أن أهل الإسماعيلية هم الصناع الحقيقيون للحدث بوجودهم أصبحت الإسماعيلية كرنفالًا دائمً للفن والحياة.

واختتم حديثه قائلًا "بأهدى هذا الاحتفال إلى كل من وضع لبنة في بناء المهرجان منذ تأسيسه، إلى المؤسسين والرواد والفنانين والعاملين والمحبين الذين منحوا من أرواحهم لتبقى راية الفنون الشعبية خفاقة."

تضمن حفل الافتتاح، عرض فيلم "حكاية مهرجان" تناول نشأة المهرجان منذ دورته الأولى وحتى دورته الحالية، مونتاج وإخراج محمد شومان، أعقبه استعراض فني بعنوان "يا مهرجانا" متضمنًا استعراض "إيدوا شموع الإسماعيلية"، تدريب مصطفى محمود، سيد شروقاي، تصميم الاستعراضات عمرو عجمي.



كما تضمن الحفل استعراضات متنوعة للفرق المشاركة، حيث قدمت كل فرقة عرضًا فنيًّا مستوحى من التراث الشعبي الخاص.

واختتمت الفعاليات بأوبريت "كل الشعوب جاية تغنى".

عروض الحفل من تصميم ملابس رنا عبد المجيد، إضاءة شادى عزت، ميديا محمد شومان، تصميم وتنفيذ ديكور المهندس محمد هاشم، مساعدي الإخراج شريف مبارك، عبد السلام إبراهيم، أحمد حمدى، مجدى جبرة الله، أحمد حلمى، مخرج منفذ عمرو عجمي وميدو حسين.



وشهد فعاليات الافتتاح كل من المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء إيهاب رشاد السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، النائبة داليا سعد عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسماعيلية، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف مستشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة للشئون الثقافية والفنية، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، الشاعر د. مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، د. شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، شيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية، إيمان حمدي مدير عام الإدارة العامة للمهرجانات، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ووفود الدول المشاركة والعديد من الإعلاميين والقيادات الثقافية والتنفيذية، ووسائل الإعلام المتنوعة.

ويقام المهرجان بالتعاون بين وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

ويشارك في المهرجان هذا العام ٢٥ فرقة مصرية وأجنبية، منها ١٢ فرقة من دول: تونس، الأردن، غينيا، سريلانكا، لبنان، فلسطين، بولندا، الجزائر، إندونيسيا، أوزباكستان، رومانيا، والهند، و٩ فرق تابعة لهيئة قصور الثقافة وهم: حلايب، الشرقية، الحرية السكندرية، أسيوط، الإسماعيلية، الوادي الجديد، المنيا، أسوان، والتنورة التراثية، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس، وفرقة القلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، ومشاركة مميزة لفرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية، التابعتين للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

مهرجان الإسماعيلية الدولي الفنون الشعبية في دورته الخامسة والعشرين تقام فعالياته بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وتنفذ الفعاليات من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.

وتقدم العروض الفنية بدءًا من اليوم الأحد ٢٦ أكتوبر في الثامنة مساءً وحتى العاشرة على عدد من مسارح الإسماعيلية، منها حديقة الشيخ زايد، حديقة الخالدين، نادي الأسرة، شاطئ الفيروز، نادي الدنفاه، إلى جانب عروض في فايد، القنطرة غرب، القصاصين، والجيش الثاني، وتستمر حتى ٢٩ أكتوبر الحالي.

ويقام المهرجان من خلال وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

ويشهد المهرجان معرضًا للحرف البيئية، وندوات علمية متخصصة حول تطور الفنون الشعبية، وتختتم الفعاليات يوم ٣٠ أكتوبر بحفل فني ختامي وتكريم للفرق المشاركة.