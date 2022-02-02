بمعهد الرمد.. أحدث كاميرا في العالم لتصوير الاعتلال الشبكي لدى الأطفال المبتسرين

قال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، إنه تم البدء في تشغيل أحدث كاميرا في العالم لتصوير حالات الاعتلال الشبكي بالأطفال المبتسرين، وذلك بالمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية التابع للهيئة، وذلك الجهاز يعد أول جهاز من نوعه على مستوى الجمهورية.

وأضاف السودة أن استقدام أحدث كاميرا يأتي استكمالاً لما بدأته الهيئة منذ أكثر من عام في مكافحة الإعاقة البصرية للأطفال، حيث بدأت الهيئة مشروع تقصي وعلاج الاعتلال الشبكي في الأطفال المبتسرين، وحققت إنجازاً طبياً وإنسانياً فريداً تمثل فى إنقاذ عيون أكثر من 300 طفل خلال العام الماضي.

فوائد أحدث كاميرا تصوير حالات الاعتلال الشبكي لدى الأطفال المبتسرين

وأفاد “السودة” بأنه مع بدء المرحلة الثانية من هذا المشروع، وسعياً نحو إحداث طفرة غير مسبوقة ونقلة نوعية في التشخيص والعلاج، بدأت الهيئة في استخدام أحدث جهاز بالعالم والأول من نوعه على مستوى الجمهورية لتصوير قاع العين للأطفال المبتسرين وعمل الأشعة بالصبغة اللازمة لهم، وذلك بالمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية.

من جانبها، قالت الدكتورة حنان الغنيمي، عميد المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، إن هذا الجهاز يعد طفرة غير مسبوقة في مجال التشخيص عن بعد ومتابعة مراحل العلاج المختلفة، وذلك لما يتوفر به من إمكانات متقدمة للغاية مثل قدرته على الحصول على صور عالية الجودة بتقنية HD، وأيضا مجال تصوير الجهاز الذي يصل إلى 130 درجة، والذى يتيح الفحص بدقة عالية للغاية لأطراف الشبكية حيث يبدأ المرض، والتى لم تكن متوفرة من قبل مما يساعد فى سهولة التشخيص واتخاذ قرار العلاج.

وأوضح الدكتورحازم النشار، المدير التنفيذي لمشروع الاعتلال الشبكي في الأطفال المبتسرين، أن الجهاز الجديد يتميز بقدرته على إجراء الأشعة بالصبغة، وكذلك قدرته المتميزة على التصوير وحدقة العين ضيقة، مما يساهم بشكل كبير في زيادة قدرة المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية في فحص وعلاج أكبر عدد ممكن من الأطفال تنفيذاً لخطة وسياسة الهيئة فى تغطية جميع أنحاء الجمهورية للقضاء نهائيا على ذلك المرض وحماية عيون الأطفال وتوفير مستقبل أفضل لهم.