محافظ الجيزة يشكل مجموعة لجان لمتابعة جاهزية المستشفيات لاستقبال حالات كورونا

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشكيل لجان للمرور على المستشفيات ومتابعة العمل بها ومدى جاهزيتها للعمل وإستقبال الحالات المصابه بفيروس كورونا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة تعظيم الإستفادة من الموارد المادية المتاحة بالوحدات المحلية وبحث سبل تنميتها والإستفادة منها في تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحضور رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وشارك فيه إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء تامرأبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى الإدارات المعنية.