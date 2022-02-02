رغم الطقس السيئ.. عمال الصيانة بشركة مياه الفيوم يصلحون خط عزبة مشرف

نجح عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في إصلاح كسر خط المياه بعزبة مشرف بقرية الغرق بمركز إطسا بالفيوم، على الرغم من الطقس السيء والبرودة الشديدة.

وقد بذل عمال الشركة جهودا كبيرة لتصليح خط مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مم بعزبة مشرف بمركز اطسا، والذي حدث به كسر اليوم، وذلك لإعادة المياه إلى القرى مرة أخرى .

كان المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، قد أعلن انقطاع مياه الشرب عن بعض قرى مركز اطسا بمحافظة الفيوم وهى قرية قصر الباسل وتوابعها وتطون وتوابعها والغرق قبلى وبحرى وتوابعها .

أضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن السبب حدوث كسر مفاجئ لخط مياه قطر 1000 مم نوعه grP بعزبة مشرف على بحر الغرق بمركز أطسا، مما ادى الى انقطاع المياه عن هذه القرى.

وأضاف رئيس الشركة أن فرق الاصلاح والتدخل السريع انتقلت الى مكان الكسر ، ويجرى العمل على قدما وساق لإعادة المياه الى المناطق المقطوعة عنها.

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