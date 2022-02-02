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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء سويدان: الجمهور سبب رجوعي عن قرار الاعتزال

الفنانة لقاء سويدان
الفنانة لقاء سويدان

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن سبب عودتها عن اقرار اعتزالها الذي اتخدته نهاية عام 2019.

وقالت خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد":نحن في مهنتنا لا نعرف ماذا سيحدث غدا على عكس العمل المنتظم، وحينما سافرت إلى دبي واعتزلت الفن هاتفني الكثير من الجمهور وسألوا عن سبب اختفائي، وهذا ما حمسني للعودة مرة أخرى".

لقاء سويدان في ضيافة صدى البلد

وكانت لقاء سويدان تحدثت عن صعوبات مهنة الفن، وهل هذا المجال ظالم لأهله أم لا، خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد.

وقالت لقاء سويدان: "مهنة الفنة صعبة جدا تسرق الوقت، وتأخذ من أعصابنا، وأنت تتحول لشخصية بعيدة عن تفاصيلك أمر مرهق جدا، إلى جانب أن هناك أيام نعمل فوق ال15 ساعة، وهذا ليس سهلا نهائيا".

وتابعت: "طريقة العمل الآن أصبحت مختلفة عن الماضي، ونحن في مهنتنا لا نعرف ماذا سيحدث غدا على عكس العمل المنتظم، وحينما سافرت إلى دبي واعتزلت الفن هاتفني الكثير من الجمهور وسألوا عن سبب اختفائي، وهذا ما حمسني للعودة مرة أخرى".

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لقاء سويدان: مهنة الفن تسرق الوقت وتأخذ من أعصابنا.. فيديو

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لقاء سويدان تكشف كواليس مقتل شقيقها بعد 25 يناير .. فيديو

كشفت لقاء سويدان كواليس مشاركتها في مسلسل أيام الذي يعرض حاليا على فضائية MBC مصر.

وقالت سويدان خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد": ردود الأفعال على مسلسل أيام كبيرة وفاق توقعاتي، وأحببت دوري في العمل جدا لأن شخصية فوزية في مسلسل أيام مختلفة تمام عما قدمته من قبل، وأول مرة أقدم شخصية سيدة شعبية، وكنت أذاكر شخصيتي في مسلسل أيام بشكل كويس، وكنت مستمتعة بأداء الدور".

وكانت قد حلت الفنانة لقاء سويدان ضيفة على موقع صدى البلد، واحتفلت معنا بنجاح مسلسل أيام، الذي يعرض عبر فضائية MBC مصر.

وكشفت لقاء خلال الندوة عن كواليس تصوير المسلسل في بيروت، والصعوبات التي واجهتهم هناك، كما تحدثت عن أسباب اعتزالها الفن، وحكت لنا عن تفاصيل أعمالها القادمة.

وكانت قد حرصت الفنانة لقاء سويدان، على مشاركة متابعيها صورة من كواليس مسلسلها الجديدة "القاتل الذي أحبه" بطولة النجمة سهير رمزى والفنان هاني رمزي.

ونشرت لقاء سويدان، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيها برفقة النجمة سهير رمزي، وعلقت عليها قائلة: "القمر النجمة سهير رمزي.. روح حلوة و تواضع و خفة دم والتزام، بحبها جداً وفي منتهى السعادة اني اشتغلت معاها  مسلسل القاتل الذي أحبه، سهير رمزي  لقاء سويدان  هاني_رمزي  محمد جمعة".

مسلسل "القاتل الذي أحبه" تأليف صلاح عربي، إخراج عمرو عابدين، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، ومحمد جمعة، ومحمد أبو داود، ولقاء سويدان، ورانيا منصور، وآخرون.

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