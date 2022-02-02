أيتن عامر: مش هظهر في برامج بدون أجر الفترة المقبلة

أعلنت الفنانة أيتن عامر، عن عدم ظهورها مرة أخرى خلال برنامج بدون تقاضي أى أجر.

وعلقت الفنانة أيتن عامر عبر حسابها الشخصى على الفيسبوك “نداء إلى أصحاب القلوب الرحيمة، والسادة معدين البرامج المحترمين فى حالات كتير بنحل كضيوف على البرامج على السوشيال ميديا و القنوات ( بدون تقاضي اى اجر ) ”.

و أكملت “ أيتن ” حديثها ، و لكن للأسف بيتم محاسبتنا عليها ضريبيا بتقدير جذافى ومش بنقدر نثبت إنها كانت بدون أجر فى شركات بتكون قفلت وقنوات اختفت مبعرفش أوصل لحد منهم و بيبقى لازم ادفع التقدير دة مضطرة طبعا.

و أضافت برجاء تقبل اعتذارى الفترة المقبلة عن هذه الاستضافات لأن مش منطقى أبدا ادفع ضرايب عن حاجة مخدتش فيها أجر أصلا.

على الجانب الآخر، أطلقت الفنانة أيتن عامر خلال الأيام الماضية أغنية “ وبناقص ” على موقع اليوتيوب ومن خلالها تمكنت من من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وحققت الأغنية ما يزيد عن 700 ألف مشاهدة، لتحتل مركز متقدم فى القائمة التى تضم الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر.

“بناقص” لـ آيتن عامر، كلمات: تامر حسين، وألحان: وليد سعد، وتوزيع: أحمد إبراهيم، وإنتاج: لايف ستايلز ستوديوز، ومن إخراج: بتول عرفة.