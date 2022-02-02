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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حذر من عضة البرد.. أستاذ أوعية يطالب المواطنين بارتداء قفازات باليدين |فيديو

البرد
البرد

طالب الدكتور أحمد طه، أستاذ الأوعية الدموية بكلية قصر العيني، المواطنين بارتداء الجوارب فى ظل الجو البارد، محذرا من تعرض لـ عضة البرد مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خاصة ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر.

وأوضح أستاذ الأوعية الدموية بكلية قصر العيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن «عضة البرد» تأتي نتيجة التعرض لدرجات البرودة التي تصيب أطراف اليدين والقدمين، مضيفا أن البرودة الشديدة تتسبب في نقص وصول الدم للأطراف.

ولفت إلى أن قطر الشرايين يواجه تقلصا شديدا مع انخفاض درجات الحرارة فضلا عن أن تدفق الدم للأصابع ينخفض بشكل ملحوظ ويتحول لونه إلى أزرق باهت ثم إلى أزرق غامق.

قال إن بعض الناس يكونوا أكثر تأثرا بـ«عضة البرد» مثل الأطفال بسبب أن قطر شرايينهم يكون صغيرا، وكبار السن بسبب تواجد ترسبات وارتفاع الكولسترول في قطر الشريان.

ونصح أستاذ الأوعية الدموية بكلية قصر العيني، بارتداء قفازات اليدين وجوارب صوف خلال ساعات الصباح الباكر وتغطية الأذنين لأنها من المناطق الأكثر تعرضا للإصابة بـ«عضة البرد».
 

قصر العيني شراب عضة البرد

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