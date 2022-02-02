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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الصناعات الكيماوية: الصادرات المصرية وصلت إلى 6.6 مليار دولار.. فيديو

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، تفاصيل ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية في هذا القطاع خلال العام الجاري، مؤكدًا أنها وصلت إلى 6.6 مليار دولار.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن  الطفرة في زيادة الصادرات الكيماوية لم تأت من فراغ؛ لافتًا إلى أنه تم رد الأعباء التي تعدت 30 مليار جنيه للمستثمرين وهو أمر هام ساهم في ارتفاع الصادرات.

وأوضح خالد أبو المكارم، أن هذا الأمر كان أحد الأسباب الهامة في زيادة الصادرات بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة خلال الأعوام الماضية، ودعم الشحن لإفريقيا حيث كان يتم دعم 80% من فاتورة الصادرات لإفريقيا، إلى جانب تخفيض الفائدة على الإقراض.

وتابع خالد أبو المكارم، أن مصر توسعت بشكل كبير في الأسواق العالمية؛ نظرًا لجودة المنتج «بدون جودة مفيش تصدير»، لافتًا إلى أن أهم منتجات الكيماويات المصرية التي كان لها النصيب الأكبر في التصدير هي البلاستيك والبتروكيماويات «كنا بننافس تركيا - الهند - الصين - دول جنوب شرق آسيا».

وأشار خالد أبو المكارم، إلى أن أكثر منتج مصري عليه إقبال هو الأسمدة والبلاستيك «عندنا حجم تصدير جيد؛ ومصر لديها حجم اتفاقيات تجارية كبير مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا والدول الإفريقية».


وأكد خالد أبو المكارم، أن آخر اتفاقية في هذا القطاع كانت مع دول أمريكا الاتينية؛ حيث تم الاتفاق على دخول المنتجات بدون جمارك لهذه الدول، مؤكدًا أن هذا القطاع به أكثر من 11 ألف مصنع وشركة متنوعة.

وأوضح خالد أبو المكارم، أن نسبة النمو في قطاع الكيماويات، خلال العام الماضي، وصلت إلى 6% في ظل جائحة كورونا؛ وذلك رغم الإغلاقات وضعف الاستثمارات «نتمنى أن تصل من 6 إلى 7% خلال العام الجاري، ونستهدف حجم صادرات يصل إلى 8 مليار دولار العام الجاري».


 

الصادرات المصرية صدى البلد عزة مصطفي

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